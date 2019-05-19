Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İbrahim Tatlıses üzüntüsünü paylaştı: Hoşçakal oğlum

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in 12 yıllık Boxer cinsi köpeği Golo yaşamını yitirdi. Tatlıses üzüntüsünü Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu

İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından Boxer cinsi köpeği Golo'nun öldüğünü duyurdu. Köpeğine düşkünlüğüyle bilinen Tatlıses üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı:

"Bugün bir dostumu kaybettim ama en sadık, en hisli olanını... Canım Golo'm, geçirdiğimiz 12 yıl için, dostluğun ve karşılıksız sevgin için teşekkür ederim. Hoşçakal oğlum..."

Tatlıses'in Golo'ya elleriyle su içirme görüntüyle paylaştığı fotoğrafın altına yüzlerce yorum geldi. Kızı Dilan Çiçek Tatlıses'te üzüntüsünü fotoğrafa emoji bırakarak ifade etti.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkücü Sevcan Orhan hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri
MAGAZİNSevcan Orhan hastaneye kaldırıldı
Ece Sükan, Avusturya'da kampa girdi - Magazin haberleri
MAGAZİNEce Sükan kendini keşfetti
Ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları - Magazin haberleri
MAGAZİNCem Yılmaz'dan '19 Mayıs' paylaşımı
Volkan Babacan ile eşi Hilal Özdemir iftar sonrası yürüyüş yaptı - Magazin haberleri
MAGAZİN"İftar sonrası yürüyüşe çıktık"
Çağla Şıkel sezonu açtı - Magazin haberleri
MAGAZİNÇağla sezonu açtı!
Yusuf Güney, Türk mutfağını tanıtacak - Magazin haberleri
MAGAZİNTürk mutfağını tanıtacak
Hakan Akkaya, Madonna'yı giydirecek - Magazin haberleri
MAGAZİNMadonna’yı giydirecek
Aleyna Tilki'den sürpriz karar: Kapattı - Magazin haberleri
MAGAZİNAleyna'dan sürpriz karar: Kapattı
Filiz Akın sevenlerini korkuttu! Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? - Magazin haberleri
MAGAZİNFiliz Akın sevenlerini korkuttu
Şahin Çandır kimdir?
MAGAZİNŞahin Çandır kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X