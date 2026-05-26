İbrahim Tatlıses'ten videolu mesaj
Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses, "Herkes merak ediyormuş, evimdeyim" diyerek, sevenlerine seslendi
Giriş: 26 Mayıs 2026 - 13:03
İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Safra kesesinden de ameliyat olan türkücü, başarılı geçen operasyonun ardından 22 Nisan'da taburcu olmuştu.
Bir süredir fizik tedavi gören 74 yaşındaki Tatlıses'in bu tedavisi de geçtiğimiz hafta sona erdi. Mahmut Tuncer hastaneden çıkarken yakın dostuna eşlik etti. Tatlıses'in kilo verdiği dikkat çekti.
İzmir'deki evinin balkonundan video paylaşan Tatlıses, sevenlerine seslendi. Tatlıses, "Herkes merak ediyormuş, işte buradayım, evimizin balkonundayım” dedi.
Tatlıses'in saçlarını ve bıyıklarını boyatması da dikkatlerden kaçmadı.
