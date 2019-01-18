Beşiktaş iyi başladı… Dağınık görüntü gitmiş, yerini takım oyununa bırakmış… Tüm ataklar bilinçli ve organizeydi…

Kaleciden en uçtaki oyuncuya kadar herkes işlerini en iyi şekilde yaptılar…



Akhisarspor açık futbol oynayan, teknik bir ekip. Yüksek tempolu bir karşılaşma izledik. Kazanmak için oynayan iki takım futbolun tüm güzelliklerini sergilediler…



Sezonun ilk bölümünde göremediğimiz paslaşmaları Beşiktaş bu kez çok iyi yaptı. Yeni transferler ilk maçları olmasına karşın yabancılık çekmediler…



Burak Yılmaz maç eksiği sorununu giderdiğinde etkili olacaktır. Akhisar karşısında 60 dakika sahada kaldı. Bu süre içerisinde 2 net gol pozisyonu buldu…



Stoper Mirin, hiç yabancılık çekmedi. Oldukça soğukkanlı bir oyuncu. Hava toplarında etkili. Ayağına hakim. Topu oyuna sokma becerisi var. Yeni takımını yadırgamadı. Vida’yla birlikte iyi bir ikili oluşturdular…



Vida savunmada olduğu kadar, serbest vuruşlarda da etkili. Tecrübesini enerjisi ile bütünleştirmeyi biliyor. Savunma güvenliği Vida’yla sağlanmış…



Savunma oyuncularının takım oyununda büyük etkisi var. Gökhan Gönül buna en güzel örnek. Sürekli ataklara çıktı. Bir de güzel gol attı… Takımın en iyilerinden birisiydi…



Maçın kilidini açan adam genç oyuncu Dorukhan oldu. İlk 45 dakikada yıldızlaştı. 23. dakikada attığı gol müthiş bir vuruşla geldi. Bu gol maçın seyrini değiştirdi. Genç oyuncunun Atiba ve Oğuzhan gibi iki usta oyuncudan formayı kapması ve ilk 11’de yer alması takdir edilecek bir durum…



Ev sahibi takım yenilgiden kurtulmak için tüm riskleri alarak daha atak bir oyun ortaya koydu. Çok adamla atağa kalktılar. Savunma güvenliği doğal olarak risk edildi. Pozisyonlar buldular. Düşme hattından kurtulmak için büyük bir mücadele içerisindeler. Sergiledikleri iyi oyunu skora yansıtabilirse rahat bir nefes alabilirler…



Beşiktaş’ın hatasız oynama düşüncesi ve pas yüzdesinin yüksekliği oyun üstünlüğü sağladı. Rakibe verilen fırsatlar vardı elbette. Akhisar sahasında çok etkili bir takım. Buda doğal diyebiliriz…



Orta alanın lideri Ljajic, sahada basmadık yer bırakmadı. Tüm akınları başlatan isim olarak öne çıktı. Çok fazla geriye gelmesi tek hatasıydı. Ara pasları, ortaları ve oyunu dengeleyen topa hakimiyeti Siyah-Beyazlıları rahatlattı…



Quaresma futbolu en iyi bilen bir oyuncu. Kendine güveni inanılmaz. Güzel bir gol attırdı. Savunma iyi kapatınca kendine özgü hareketleri yapamadı. Daha fazla oyunun içerisinde olmalıydı…

Kaleci Karius, Gökhan, Vida, Dorukhan ve Larin arkadaşlarına göre bir adam daha öndeydiler…



Beşiktaş, şampiyonluk için iddiasını sürdürecek şüphesiz. Alınan galibiyet bu açıdan çok önemliydi. Kazanılan yalnız 3 puan değil, oynanan oyunda bunu kanıtıydı…



Takımın uyumu, isteği, yardımlaşma ve mücadelesi taraftarları mutlu edecek şüphesiz…



Şenol Güneş devre arasını iyi değerlendirmiş gördüğümüz kadarıyla. Yapılan takviyeler de yerinde. Bu tabloya bakıldığında zirve yarışının en önemli adayı diyebiliriz Beşiktaş için…