Temposu yüksek, mücadele dolu güzel bir maç izledik…

BB Erzurumspor düşme hattından kurtulmak istiyor. Beşiktaş ise şampiyonluk yarışını bırakmak niyetinde değildi…

Maça baktığınızda sanki şampiyonluk mücadelesi veren iki takım vardı sahada. Kağıt üzerinde güçler dengesizliği olsa da, oyun olarak bir denge söz konusuydu…

İlk yarı Beşiktaş, oyunu rakip alana yıktı. Erzurumspor sahasından çıkamadı. Mehmet Özdilek’in taktiği oyunu kendi sahasında kabul etmek, kazanılan toplarla pozisyon bulmaktı…

İlk 45 dakika savunmada kaldılar. İleriye çıkma şansı bulamadılar. 4-5 net gol pozisyonu vardı Beşiktaş adına. Bu anlarda kalesinde devleşen Sehic’ti. Uzaktan atılan şutlarda iyi yer tuttu. Topu takibi yerindeydi. Beşiktaş’a gol şansı vermedi. Sahanın en iyi oyuncusuydu…

Siyah-Beyazlılar ilk yarı golü bulamayınca oyunun görüntüsü değişti…

İkinci yarı Beşiktaş sahaya farklı bir dizilişle çıktı. Mirin’in sakatlığı sonucu oyundan çıkması ile Mustafa Pektemek forma giydi…

Oyuncuların görev alanları ve oyun mantığı da değişti…

İDEAL KADRO YOK

Beşiktaş’ın en önemli sorununu bir kez daha dile getirmekte fayda var. Kadro istikrarı yok. Kaleci, sağ bek,sol bek dışında sürekli oynayan isimler kim diye sorsanız saymakta zorlanırsınız. Açıkcası, ideal bir kadro kuramıyor Siyah-Beyazlılar.

Omurgası olmayan bir ekip… Tek şansları kadro derinliği. Hala yedek oturan çok iyi oyunculara sahip olması büyük avantaj…

Saha içi değişiklikleri Şenol Güneş’in yeni bir arayışıydı. Orta alanda sürekli oyuncu yerlerinin farklılaşması büyük sorun oldu. Pas oyunu zaman zaman unutuldu. Daha çok uzun toplarla skor bulmaya çalıştılar. Bu sistemde hava toplarına hakimiyet ne yazık ki yoktu. Kaleci Sehic ve Egemen pozisyon vermediler…

Yeni transfer Burak Yılmaz’ın kenara alınması Şenol Güneş’in bir başka tercihiydi. Hazır olmadığını düşünüyor. Ancak, Mustafa Pektemek ve Larin performans olarak çok geride. Burak biraz daha oyunda kalabilirdi…

BURAK ERKEN ÇIKTI

Şenol hoca, hafta içi yaptığımız söyleşide Burak Yılmaz’ın maç eksiği olduğunu söylemişti. Kendisine çok güveniyor. Yine de, oyundan erken çıkarıldığı konusunda bir eleştiri söz konusu…

Her iki takımın pozisyon bulduğu son bölüm futbol zevki ve heyecanı olarak üst düzeyde geçti. BB Erzurumspor oyunu öne yıkmayı başarınca tehlikeli oldu. Beşiktaş’ın kendi kalesine attığı golden sonra, oyuncuların telaşı maça yansıdı…

Maçı izleyenler BB Erzurumspor’un düşme hattında olduğuna mutlak şaşırmışlardır. Oynadıkları oyun, taktik ve mücadele gücü eksiksizdi. Biraz daha dikkatli olsalar İstanbul’dan 3 puanla dönebilirlerdi…

Kendi kalesine bir gol atan Dorukhan, beraberlik golünü atarak kendini affettirdi. İyi mücadele eden genç bir oyuncu olarak dikkat çekiyor…

Beşiktaş’lı oyuncular tüm enerjilerini sahaya yansıttılar. Gol konusunda ise şans yanlarında değildi. İlk yarıyı değerlendiremeyişleri kendileri adına büyük kayıp oldu. Teknik direktör Şenol Güneş’in bazı oyuncularla ilgili kararsızlığı dikkat çekti diyebiliriz. Sürekli bir deneyiş ve arayış içerisinde olduğunu gördük…

BURAK PROTESTOSU ANLAMSIZ

Beşiktaş’lı taraftarların bir bölümü Burak Yılmaz’a tepki göstermeyi sürdürüyor. Artık bu eylemlerinden vazgeçmeliler. Siyah-Beyazlı formayı giyen Türkiye’nin en iyi golcüsüne destek olmak zorundalar. Bu tür protestolar başta takıma sonra futbolcuya büyük zarar verir…

Şampiyonluk yarışında kaybedilen 2 puan oldukça önemli. Haftaya Antalyaspor deplasmanı var. Sarı kart cezalısı Burak ve kırmızı kart gören Quaresma forma giyemeyecekler. Beşiktaş için büyük kayıp. Kaybedilen 2 puan ve iki oyuncunun haftaya olmaması kaybı daha da büyüttü…

Ligin son sırasında yer alan takımlarla üst sıralardakiler arasında bir güç dengesi olmadığı ortada. Artık, her maç daha zorlu geçecek. İzleyenler adına sevindirici bir durum söz konusu. Daha kaliteli maçlar izleyecekleri ortada…