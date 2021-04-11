İbrahim Yıldız: Beşiktaş şampiyonluğa inanmış

Erzurum en zor deplasmanlardan biriydi. Düşme potasından kurtulmak isteyen bir takımla oynamak zordur. Bir başka zorluk ise soğuk hava ve sert zemindi. Böylesine zorlukları olan maçı kazanmak çok önemli. Sadece alınan 3 puan diye bakılmaz bu sonuca. Puanını 70 çıkaran Beşiktaş'ı artık yakalamak çok zor. Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray'da bu ışık var. Şu andan itibaren davullar çalmaya başladı. Şampiyonluğa vuran tokmakların sesi çok önceden duyulmuştu aslında.



Sezona başlarken "Bu kadrodan bir şey olmaz" diyenler yanıldı elbette. Bir yanda 20 futbolcu transfer eden Fenerbahçe diğer yanda oturmuş kadrosunu güçlendiren Galatasaray vardı.



Beşiktaş maddi manevi tüm olumsuzluklara karşın bir hedef koydu kendine. Kartal gibi yüksekten uçacaktı, öyle de oldu. Adım adım ilerlediler. Aynı tempo aynı heyecan... Ne medyaya malzeme oldular ne de tartışma ortamına girdiler. İşlerini yaptılar. Çalıştılar, oynadılar. Üstelik çok maçta iyi futbol oynadılar. Disiplini ön planda tutarak arkadaşça ortak bilinç kazanmaya odaklandılar.



Bu başarı elbette futbolcuların. Ancak Sergen Yalçın'ın hakkını da teslim edelim. Beşiktaş'ın formasını giyen ve o terbiye ile yetişen Sergen Yalçın, teknik adamlığını da ispatlamış oldu. Şenol Güneş'in attığı temel üzerine harika bir iş çıkardı Sergen.

Kalan maçlar neyi gösterir bilinmez. Fakat fotoğraf ortada. Beşiktaş'ın bu saatten sonra durması çok zor. Erzurum maçında zaman zaman bocaladılar. Ancak yetenekli oyuncular sonucu belirledi. Ghezzal'in harika golü şampiyonluk ateşini yaktı bence.

Cenk'in sakatlanması büyük şanssızlıktı. Sezonu kapattı haberleri çok üzücü. Takımı adına olduğu kadar Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım'da olamayışı da ayrı bir hüzün. Dileriz kısa sürede iyileşir.