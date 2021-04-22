İbrahim Yıldız: Fatih Terim'in haline üzüldüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigTrabzonspor
ABONE OL

İbrahim Yıldız: Fatih Terim'in haline üzüldüm

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. İbrahim Yıldız, Galatasaray - Trabzonspor maçını kaleme aldı

İbrahim Yıldız: Fatih Terim'in haline üzüldüm

Bildiğimiz tanıdığımız Fatih Terim gitmiş bambaşka biri gelmiş. Trabzonspor maçı sonrası izlediğimiz görüntü gerçekten üzüntü vericiydi. Yedek kulübesi kenarında oturan Fatih hocanın çökmüş hali birçok Galatasaraylıyı da üzmüştür elbette. Arda Turan hocasının bu halini görünce o da yanına oturup aynı kederli havaya bürünmüştü. Oysa henüz kaybedilen bir şey yok. Kalan 6 maçta çok şey değişebilir. Üstelik Beşiktaş'la oynayacaklar. Nedir bu karalar bağlamak? Neden mutsuzlar? Bunun yanıtını elbette Fatih hoca vermeli. Ancak görünen bir gerçek var. Takım iyi futbol oynamıyor. Son dakikada gelen gol dışında dişe dokunur pozisyon yok.

Elbette sakat oyuncuların çokluğu ciddi bir sorun. Bunun yanı sıra yönetimle yaşanan sorunlar da ortada. Tüm bunlar motivasyonu yerle bir etmiş. Eldeki genç oyuncularla bir yere kadar gitmek mümkün. İşi çözecek usta, kaliteli ayaklar yok. Falcao, Mostafa, Onyekuru gibi sonucu değiştirecek oyuncuların sakatlığı tüm oyun planını etkiliyor. Bu durumda Fatih Terim üzülmesin de kim üzülsün. Trabzonspor'u yenseler başka bir yol haritası gözükecekti. Şimdi rakiplerin kaybetmesi beklenecek.

Alınan bir puan ne Galatasaray'ı ne de Trabzonspor'u memnun etti. Hele Trabzonspor son dakikada yediği golle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Maçı son ana kadar çok iyi götürdüler. İlk yarı bir topları direkten döndü. 3-4 net pozisyonları vardı. Bu yarı Galatasaray'ın bir tane kalecide kalan cılız şutunu gördük. İkinci yarı yine iyi oynayan, önde basan, ikili mücadeleleri kazanan, üreten Trabzonspor'du.

Golden sonra Arda, Ömer ve Halil'in oyuna girmesiyle Galatasaray biraz uyandı. Daha fazla topa sahip oldu. Zorladı. Geçen haftanın başarılı ismi Halil, takımına serbest vuruş kazandırdı. Ardından da beraberlik golü geldi. Uğurcan topu sektirince golü de yedi. Büyük hataydı. Takımını galibiyetten etti. Bu nedenle Trabzonspor ne kadar üzülse azdır. Hak ettikleri maçtan bir puan aldıkları için. Bir daha Galatasaray'ı bu kadar kötü bulabilirler mi? Bilemem.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Serdar Ali Çelikler: Debelenme...
FUTBOL"Debelenme..."
6 KULÜP ÇEKİLDİ! Son Dakika Haberi - Avrupa Süper Ligi dağıldı - İstifa haberleri geliyor
FUTBOL6 kulüp çekildi
Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLİstanbul'da kazanan çıkmadı!
SAKATLANDI! Son dakika: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması - Spor Haberleri
FUTBOLBeşiktaş'tan Aboubakar açıklaması
Spor yazarları yorumladı! İşte Sivasspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları - Spor Haberleri
FUTBOL"Fenerbahçe ensene yapıştı ensene..."
Son Dakika: Avrupa Süper Ligi dağıldı: 10 kulüp ayrıldı - Spor Haberleri
FUTBOLThe End: 10 kulüp ayrıldı
Fatih Terim'den Avrupa Süper Ligi yorumu
FUTBOLTerim'den Avrupa Süper Ligi yorumu
Süper Lig'de dev randevu: İşte Galatasaray - Trabzonspor maçı muhtemel 11'LER - Spor Haberleri
FUTBOLİşte dev maçın 11'leri
BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0
FUTBOLErzurum 90+6'da altın buldu!
Ankaragücü: 1 - Denizlispor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLBaşkent'te puanlar paylaşıldı