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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İbrahim Yıldız: Fenerbahçe'nin hedefi 6.'lık!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında BB Erzurumspor'u 1-0 yendi ve 8. sıraya yükseldi. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçını değerlendirirken sarı-lacivertlilerin içinde bulunduğu durumu da yorumladı

Fenerbahçe

Ezeli rakip Galatasaray şampiyon olmuş, Türkiye Kupası’nı kazanmış…
Bir diğeri Beşiktaş üçüncülük koltuğunda…
Sezona kötü başlayan transfer yasağı olan Trabzonspor ise Beşiktaş’ın koltuğuna göz dikmiş…
Fenerbahçe ise daha düne kadar düşme korkusu yaşıyordu…
Erzurumspor galibiyeti ile hedef yükselttiler. Altıncı olabilmek için son maça çıkacaklar…
Şampiyon Galatasaray ile arasındaki puan farkı 26…
İstatistikleri masaya yatırınca tarihin en kötü tablosu ile karşı karşıyalar…
Kötü demek bile az gelir bu sezon için…
Kelimenin tek anlamı ile kalitesizlik diz boyu. Fenerbahçe formasını giymeyi hak etmeyen birçok oyuncu var kadroda. Oynamadan para alanların sayısının çokluğu ayrı bir konu…
Baştan aşağı yanlışlar içerisinde ki eziyet sezonu geride kaldı. Tek olumlu şey, taraftarın takımı yalnız bırakmaması. Bu sezonu ne tarih unutur ne de Fenerbahçe taraftarı. Yöneticilerin nerede yanlış yaptık özeleştirisini yapma zamanı. Gelecek sezonun takımını kurarken tüm bu yanlışları göz önüne alacaklardır şüphesiz…
Taraftarın kredisi bu sezonla birlikte tükendi. Unutulmasın…

ERSUN YANAL NASIL BİR SİSTEM DÜŞÜNÜYOR

Devre arası göreve gelen Ersun Yanal’ın sistemi nasıl olacak? Anladığımız ve duyduğumuz kadarıyla görevine devam edecek olan Ersun Yanal, önümüzdeki sezonun kadrosunu belirlerken kendi düşünce sistemine uygun oyuncular alacaktır elbette…
Şurası kesin, Fenerbahçe mücadele eden, fizik gücü üstün ve futbol bilgisi üst düzey futbolculara yönelecektir. Şu an kadroda bulunanların çoğu kapasitesi düşük, “Fenerbahçe kalitesine yakışmayan” oyuncular. Öncelikle ilk hedef kalite sorunudur. Daha da önemlisi gol atma becerisi yüksek oyunculara ihtiyacı var. Eksik çok. Kaleciden golcüye kadar sil baştan bir takım yaratılmalı. Söylemesi belki kolay ancak mali çıkmaz ortada. “Fener ol “ kampanyasına umut bağlayan bir takım var ortada. Başkan Ali Koç ve arkadaşlarının işi çok zor. Başkan Koç ekibine güveniyor doğal olarak. Yine de, kadrosuna futbolu bilen ve Türkiye koşullarını göz ardı etmeyen kişileri almak zorunda. Futbolun tek başına sahada oynanmadığı bir düzeni ya değiştirecekler ya da bu düzene uyacaklar…

ERZURUM MAÇI KOLAY GEÇTİ

Düşme potasında tir tir titreyen bir takım Erzurumspor. Büyük bir baskı ve stres altında maça çıktılar. Telaşlıydılar. Son 10 dakika da öylesine net pozisyonlar yakaladılar ki, son vuruşları yapabilseler maçı en az 3-1 kazanabilirlerdi…
Erzurumspor’un telaşı Fenerbahçe’nin lehineydi. Daha sakin kaldılar. Topla fazla oynayarak rakibin direncini düşürdüler. Penaltı dışında gol atamayışlarının temel nedeni başta da söylediğimiz gibi kalitesizlikti. Ne gol atacak becerileri vardı, ne de inançları…
Erzurumspor için her şey bitmemiş olabilir. Ancak kabul etmek gerekir ki, çok küçük bir ihtimal. Göztepe ve Bursaspor kaybedecek, Erzurum kazanacak. Son haftaya girerken hesaplar bu yönde yapılıyor. Futbol bu son ana kadar her şey olabilir…
İlginç bir sezon yaşıyoruz. Düşen takımı belki de averaj belirleyecek…

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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