Bu akşam 84 bin izleyicinin karşısında olacağız. 30 bine yakın Türk, sahadaki oyuncularımızın en büyük destekçisi. Fransızlar, maç öncesi yaptıkları açıklamalarda oldukça ihtiyatlı bir dil kullandılar. Hatta, korktuklarını açık açık söylediler…

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps ile futbolcu Raphael Varane, Milli Takımımızı överken, Konya’da kaybettikleri karşılaşmayı unutmadıklarını söylediler. İlk maçtaki yenilginin hesabını yapan Fransızlar, “Çok iyi bir takımla oynayacağız. Dünya Şampiyonası’ndan sonra yapacağımız en önemli maça çıkıyoruz. Ateşle oynayan bir takım Türkiye. Şimdiye dek yalnız 2 gol yemeleri ne kadar güçlü olduklarını gösteriyor. Cenk, Hakan ve Burak çok etkili oyuncular. İşimiz zor. İzlanda maçından sonra, hazırlık için fazla zamanımızı olmadı…” dedi.

Dile getirdikleri her kelime, her cümle bir korkunun ifadesi açıkçası…

Grup lideri olarak maça çıkacağız. Uzun yıllar sonra ilk kez böylesine bir avantaj ve moralle sahadayız. Türkiye için en zor maçı geride bıraktık. Arnavutluk karşılaşmasını 90’da attığımız golle geçtik. Tarihi bir goldü Cenk’in kafa şutu. Bize, Avrupa Şampiyonası'nın kapısını açan gol oldu bir anlamda…

Ev sahibi Fransa’nın çekincesi ve stresi bizim adımıza büyük avantaj. Taraftarı önünde kazanmak istiyorlar. Bizim adımıza bir puan bile çok değerli. Kazanırsak Avrupa Şampiyonası yolu sonuna kadar açılmış olacak. Kaldı ki bu sonucu alabileceğimize inanıyoruz. Son dünya şampiyonunu yenmiş bir takımımız var. O nedenle futbolcularımızın özgüveni yüksek. 'Bir kez daha neden olmasın' duygusu, hepsini olumlu anlamda motive ediyor şüphesiz…

Takımda yer alan üst düzey oyuncularımız en büyük kazancımız. İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa gibi ülkelerin kulüplerinde oynayan futbolcularımız var. Bir anlamda rakibimizden eksiğimiz yok. Kalite olarak, güç olarak, performans anlamında en üst seviyede bir ekibe sahibiz. Üstelik dünya üçüncülüğünü elde eden bir teknik adama sahibiz…

ŞENOL GÜNEŞ’İ DÜŞÜNDÜREN KONU

Şenol hoca, taktik olarak ileride pres yapmayı isteyecektir. İkili mücadeleler çok önemli. Kazanmak üzerine oyuncularımız daha dikkatli davranacaklar. Top kayıplarını en aza indirmek zorundayız. Emre’nin olmayışı elbette takımı etkileyecektir…

Ancak, Şenol Güneş’i en çok düşündüren konu; forvette Cenk-Burak ikilisini yine oynatacak mı? Yoksa, Cenk kenarda mı bekleyecek? Şenol Hoca, orta alanı daha kalabalık tutup, rakibin oyun organizasyonunu bozmak düşüncesinde olacaktır. Son antrenmanda aldığımız izlenim bu yönde. Maça Burak’la başlayacağız. İlerleyen dakikalar da çift santrafora dönmeyi deneyecektir Şenol Güneş…

Son şampiyon Kante, Mbappe, Pogba, Umtiti, Lloris gibi eksikleri olmasına karşın tehlikeli bir ekip. Bu anlamda, rakibe alan bırakmadan, pas oyununu presle bozarak, atak şansı arayacağız. İlk maçta kazandık. Ancak bu akşam her şey çok farklı olacak. En önemlisi, saygı duyulan bir takım haline gelmemiz. Rakip gücümüzü biliyor ve doğal olarak korkuyor. Ve bizi ciddiye alıyor…

SAVUNMA HATA YAPMAMALI

Bugüne kadar oynadığımız maçlarda en çok dikkat çeken savunmamız oldu. Yediğimiz 2 gol bunun göstergesi. Cengiz, Dorukhan, Emre hatta Abdülkadir Ömür’ün olmayışı bizim adımıza büyük kayıp. Ancak eldeki oyuncularla bu açıkları kapatacağız. Öncelikle savunma yine hatasız oynarsa, psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş oluruz…

— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 14, 2019

FRANSIZLARIN OYUNUNA DÜŞMEYECEĞİZ

Fransız medyasının ısrarla maçı bir siyasi havaya büründürmek istemesi tezgahına düşmedik. Teknik direktör Şenol Güneş, maçın sportif bir ortamda geçmesini vurguladı. Sınır ötesi harekatla ilgili sorulara çok net yanıtlar verdi. UEFA’nın gol sonrası verilen “asker selamı” görüntüsünü soruşturacak söylentisini gündemde tutmak isteyenlere yine UEFA yanıt verdi. Bu tür bir soruşturma söz konusu değil diye.

Açıkçası maçı başka platforma çekme düşüncesi, Fransızların Türkiye’den çekindiğinin en somut göstergesi…