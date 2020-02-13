İlk maçta Alanyaspor’a yenilen Galatasaray, sahasında galip gelmesine rağmen kupa dışında kaldı…İki takımın mücadelesi özellikle ilk yarı tam bir final havasında geçti. Oyuncular İzleyenlere keyifli dakikalar yaşattılar. Temposu yüksek maçın ikinci yarısında üstün olan taraf Sarı-Kırmızılı takımdı. Son 15 dakikası Alanya ceza sahası önünde oynandı. Üst üste üretilen pozisyonlar vardı. Direkten dönen top, Galatasaray adına şanssızlıktı. Savunmayı ve özellikle kaleciyi geçemedi Sarı-Kırmızılı oyuncular…

Fatih Terim, kupada tur atlamak için sahaya ideal kadro ile çıkmıştı. Seyirci desteği ile zaman zaman rakip takımı sahasına sıkıştırdılar. Kenarları iyi kullandılar. Emre Akbaba oyunda kaldığı süre içerisinde müthiş bir maç çıkardı. Sahanın bir diğer başarılı ismi ise Adem Büyük oldu. Attığı iki gol vardı. Çabukluğunu yine gösterdi... Ancak iyi oyun atılan 3 gol turu geçmeye yetmedi. Alanyaspor’un bir golü tüm hesapları alt üst etti. İlk maçı 2-0 kazanan Alanyaspor bu avantajını iyi kullandı. Bu sonuçla yarı final biletini alan Akdeniz ekibi hem lider yarışında ki iddiasını sürdürürken kupa için de emin adımlarla yürüyor…

Skora bakıldığında Galatasaray’a yazık oldu demek mümkün. İyi oyun, atılan goller tur için yetmedi açıkçası…



TEK GOLÜN ÖNEMİ

Kupa maçlarının en önemli özelliği atılan tek bir golün ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Rakip sahada ki tek gol tur için yeterli oluyor. Aslında, Galatasaray ilk maçta işi daha ciddi tutmalıydı. Alınan yenilgi ve üstelik gol atamayışlarının cezasını çok ağır ödediler…

Alanyaspor, teknik oyunculardan kurulu bir ekip. Her an gol atabilecek oyunculara sahipler. Ligdeki durumları da bunu çok net olarak gösteriyor. Böyle bir takıma karşı daha dikkatli oynamak gerektiğini herkes gibi Fatih Terim’de biliyordu…



TERİM’İN RİSKLERİ TURA YETMEDİ

Son bölümde tüm kozlarını ortaya koyan hatta risk alan Terim hoca, Donk’u forvete alarak çözüm bulmaya çalıştı. Ancak, bazen top kaleye girmiyor. Alanyaspor maçında da öyle oldu. Kaçan ya da atılamayan goller şaşırtıcıydı. Bu kadar çok pozisyon bulup, dördüncü golü bulamamak elbette üzücü oldu Galatasaray adına…

Sarı-Kırmızılılar için artık şampiyonluk amacından başka bir şey kalmadı. Bu yüksek tempolu oyunu sürekli hale getirirlerse amaçlarına ulaşmaları için hiçbir engelle karşılaşmazlar…

Alanyaspor’u ise tebrik etmek gerekir. İki kulvarda yaptıkları iddialı yarış ve elde ettikleri sonuç öyle yabana atılacak bir olgu değil. Bir Anadolu takımının ortaya koyduğu mücadele sıradan bir iş değil şüphesiz…