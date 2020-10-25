Galatasaray, Erzurumspor’u 10 kişi kalmasına rağmen yenerek 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Deplasmanda kazanılan maçın ve alınan 3 puanın önemi büyük sarı-kırmızılılar adına. Alınan sonuç Galatasaray’ı yarışın içerisine sokarken, gelecek haftalar adına moral oldu.

Aslında Galatasaray iyi bir futbol oynamadı. Skoru almak istiyordu. Bunu da gerçekleştirdi. 3 puan nefes aldırdı bir anlamda. İhtiyacı vardı. Üstelik 73’den sonra 10 kişi kalmışlardı. Yine de rakibe oyun üstünlüğünü bırakmadılar. Hatta pozisyon bile vermediler.

Karşılaşmanın özeti yukarı da anlattığımız şekilde geçti.

Fakat tartışılan maçın kötü oluşundan çok hakem kararlarıydı. En çok da Falcao’nun kırmızı kart gördüğü andı. İlk sarı kartta hakem ne kadar haklı olsa da ikinci sarı biraz ağır kaçtı. Belki bir faul olabilirdi. Ancak hakem kuralı uyguladığını düşünerek ikinci sarıyı gösterdi.

Federasyon, yüze gelen her teması sarı kartla cezalandırma yöntemini bir kez daha düşünmeli.

O hale geldi ki, futbolcular neredeyse rakibinin eline değmek için yarış halindeler. Şiddeti ne olursa olsun kendilerini yere atıp, kıvranmaları tamamen hakemi etkilemeye yönelik bir davranış.

Bu nedenle bu işi çözmek gerekir.

Futbolcular iş olsun diye kendilerini yere atmaktan vazgeçmeli. Hakemler de her yüze gelen harekete sarı kart çıkartmamalı.

Tamam, kural bunu gerektiriyor olabilir. Fakat oyun temposu, kalitesi bu kartlar ve aldatmacalar nedeniyle büyük yara alıyor.

En azından devre arası bu sorunu çözecek kararlar alınabilir.

Şimdi maça tekrar dönersek; Falcao’nun kalitesini vurgulamakta yarar var. Golcü özelliğini bildiğimiz bu oyuncu harika bir gol atarak bu kimliğini bir kez daha kanıtladı.

Soru şu; Falcao neden bu golleri çok sık atamıyor? Sezon başından bu yana yalnız penaltılarda ortaya çıktı?

Nedeni çok basit. Galatasaray kenarlardan top getiremiyor. Yeterince orta gelmiyor. Falcao’nun beklediği toplar gelmiyor. Kenar oyuncular dışa çalım atma becerisine sahip değiller. Bu nedenle iyi bir açık oyuncuya ihtiyaç olduğu ortada.

Bir başka dikkat çeken durum ise, çok kötü oynayan Erzurum karşısında sergilenen performans o kadar kötüydü.

Bu da ciddi bir sorun.

Erzurumspor’a gelince; 3 haftadır maç yapmıyorlar. Belli ki, maç alışkanlığını yitirmişler. Temposuz ve teslimiyetçi bir oyun oynuyorlar. Bu görüntü işlerinin çok zor olduğunu gösteriyor. 10 kişi kalan rakibine karşı bir varlık gösteremediler. Hatta pozisyona bile giremediler.

Erzurumspor’un ilk gol öncesi Babel’in yaptığı faul yaptığı itirazı ile son dakikalar da penaltı beklentileri de yabana atılacak gibi değil. Tartışılacak bir tarafı yok. Erzurum itirazında haklı…