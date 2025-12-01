Habertürk
        Haberler Magazin İbrahim Yıldız'ın yaşam mücadelesi sürüyor

        İbrahim Yıldız'ın yaşam mücadelesi sürüyor

        17 Ağustos'ta üzerine ağaç devrilmesi sonucu hastaneye kaldırılan, o günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın önemli bir operasyon geçireceği öğrenildi

        Giriş: 01.12.2025 - 08:11 Güncelleme: 01.12.2025 - 08:11
        Ameliyat olacak
        Genç oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos günü Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalmıştı. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

        Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Yıldız'ın önemli bir ameliyata gireceği öğrenildi.

        Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden İbrahim Yıldız'ın yakınları tarafından yapılan açıklamada; "Her zamankinden daha çok duaya ihtiyacı var kara gözlümün" ifadelerine yer verildi.

        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor Haberi Görüntüle
        #İbrahim Yıldız
