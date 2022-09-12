İbrahim Yıldız: Ismael'in yanlış tercihi...

Beşiktaş kendi sahasında Başakşehir'e yenildi. Seyircinin coşkusu, oyuncuların mücadelesi yenilgiyi engelleyemedi. Karşılaşmaya iyi başlayan Siyah-Beyazlılar oyunu rakip alana yıkmayı başardı. Kendi yarı alanından çıkmakta zorlanan Başakşehir savunmayı iyi yaptı.



Beşiktaş, tüm oyun planını sol çizgide iyi işler çıkaran Nkoudou üzerine yapmıştı. Kazanılan tüm toplar bu oyuncuda toplandı. Onun getireceği toplarla sonuca gitmek istediler. Bekler çakılı gibiydi. Ataklarda etkisizdiler.



İlk 45 dakika pozisyon bulan Siyah-Beyazlılar, son vuruşlarda başarılı olamayınca gol de gelmedi. Nkoudou’nun iki kez kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlar, Muleka’nın ise 3 kafa şutu ağlarla buluşmadı.

Santrfor Weghorst ise ilk yarı çok etkisizdi. 3 kez topla buluştu. Hava topları gelmeyince sahada varlığı ile yokluğu belli değildi.



İkinci yarı oyunun seyri değişti. İlk yarı kendi sahasında iyi toplar çeviren, pas oyununu çok iyi yapan Başakşehir kontra toplarla Siyah-Beyazlı kaleyi zorlamaya çalıştı.



Emre Belözoğlu’nun taktiği ayağa oynamak, hatasız pas yapmaktı. Top daha çok Başakşehir’deydi. Savunmada yapılan hazırlık pasları, orta alanda kayıpsız toplar Beşiktaş’ın temposunu düşürdü.



Başakşehir topa çok sahip olsa da ofansif olarak etkili olamadı. Forvet oyuncuları Beşiktaş kalesine gelmekte zorlandı.



Topa daha çok sahip olan rakip takım, atak geliştiren pozisyon bulan ise ev sahibi takımdı.



71. dakikada gelen Traore’nin golü sonrası oyunun ritmi artsa da, Beşiktaş’ı oyun disiplininden uzaklaştırdı. Golü bulmak için yapılan hamleler telaşı da birlikte getirdi. Uzun toplar, doldur boşalta dönen ataklar maçın karambole dönmesinden öteye gitmedi.



Maçın kaybedilmesindeki temel etken, teknik direktör Ismael’in yanlış tercihiydi.



Sezon başından bu yana attığı gollerle dikkat çeken Muleka, ikinci yarı oyundan çıkarıldı. Ismael, ısrarla bu oyuncuyu sağ kanatta oynatıyor. Çizgiye hapsedilen Muleka, buna rağmen 3 kafa şutu vurarak hava toplarındaki etkisini gösterdi.



Muleka yerine, oyun da hiçbir varlık gösteremeyen Weghorst çıkmalıydı. Yeni transfer Redmond sağ kanatta, Muleka santrafor düşüncesi skoru değiştirebilirdi. Redmond’un yetenekli ve kaliteli bir oyuncu olduğunu da söyleyelim.



Nkoudou ikinci yarı yoruldu. Çok istekli oynuyor ancak bu kez önündeki oyuncuları geçmekte zorlandı. Emre hoca, Nkoudou’nun ne denli tehlikeli olduğunu biliyor. İyi önlem almıştı.



Karşılaşma süresince doğru dürüst pozisyon bulamayan Başakşehir, yerden şutla golü buldu. Genç kaleci Emre, daha dikkatli olmalıydı. 18 yaşındaki Emre, yediği hatalı gole rağmen gelecek adına büyük kazanç olacak. Tıpkı 19 yaşındaki Berkay gibi.



Sonuç olarak, Başakşehir pas oyununu iyi yaptı. Beşiktaş’ın baskısını ve temposunu akılcı bir şekilde durdurdu.



Beşiktaş ise taktik olarak Emre’nin tuzağına düştü. Yanlış oyuncu tercihleri sonucu iyi oynadığı maçı kaybetti.