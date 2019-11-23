Beşiktaş çıkışını sürdürüyor. Son 6 maçtır yenilmiyor. Üst üste 4. galibiyetini elde etti. Üstelik son 6 maçta tek gol yediler…

Bu sonuç, Beşiktaş’ın sezon başı yaşadığı krizi geride bıraktı diyebiliriz. Biraz geriye gittiğimiz de görünen tablo hiç iç açıcı değildi. Tartışılan bir teknik direktör, özgüvenini yitirmiş bir takım söz konusuydu. Hatta, oyuncular bazında istenmeyen isimler bile gündeme gelmişti…

Abdullah Avcı tüm eleştirileri olgunlukla karşılamasını bildi. Ve ısrarla “gerçek oyunumuzu henüz ortaya koyamadık” diye gelecek adına umut verdi. Son 4 galibiyet Avcı’nın haklı olduğunu ortaya koydu...

Peki ne oldu da Beşiktaş, kaos ortamından çıktı sorusunun yanıtını yine Abdullah Avcı’nın taktiği ile ortaya koymak gerekiyor. Avcı, öncelikle savunma sorununu gidermek için, takım olarak bir bütün olarak savunma yapmayı içselleştirmiş oyuncularına. Savunma hattını biraz daha geriye alarak, rakip forvetleri dar alana sıkıştırdı. Oyunun omurgasını iyi kurdu. Ağırlık merkezini geriye çekti. Gerçekçi bir oyun planını seçti. Savunma ile ileride oynayanlar arasındaki uzun mesafeyi kısalttı.

Amaç, önce gol yememek. Sonra nasıl olsa bir gol atarım düşüncesi sonuç verdi. Tek golle kazanımlar takımın yeniden şampiyonluk iddiasında yer almasına neden oldu…

Elinde yetenekli, son vuruş becerisi yüksek oyuncular olması büyük avantajdı. Üstelik Türkiye ‘nin en iyi son vuruş ustası Burak gibi bir golcüye sahip olmak elbette çok önemliydi. Konyaspor karşısında bunu bir kez daha gördük…



BURAK FARKINI GÖSTERDİ

Burak attığı golle takımına 3 puan kazandıran isim oldu. Kaptan Burak, kendi ifadesi ile “sahaya takımın önünde çıkıyor, maç sırasında ise yine en önde yer alıyor.” Yani, Burak diyor ki, ben bu takımın en öndeki adamıyım. Lideriyim. Bunun için üstüme düşen görevi yapmak zorundayım. Bunu da yerine getirdim…

Aynen, Burak’ın söylediği gibi oldu. Topu alışı, rakiplerinden sıyrılışı ve kapalı köşeye son vuruşu tam da Burak’ı anlatan bir hareketti. ..

Beşiktaş, Konyaspor karşısında yeterli gol pozisyonları yakalayamadı. Net 2 pozisyon yakaladılar. Birini golle sonuçlandırdılar…

CANER SAHANIN YILDIZIYDI

Burak’ın attığı golün pasını veren Caner, sahanın en iyilerinden birisiydi. Önce sağ kanatta başladı. İlk yarı harika bir maç çıkardı. İkinci yarı sola geçti. Yine beklenilenin üstüne çıktı. Caner’le birlikte Atiba ve Elneny öne çıkan isim oldular. Elneny, Atiba ile iyi bir işbirliği içerisinde. Savunmayı iyi yapması yanı sıra, topu çabuk ileriye taşıması da önemliydi. Çok çalışkan bir oyuncu…

Ljajic’den söz etmek gerekirse, ilk 30 dakika sahada hiç yoktu dersek haksızlık yapmış olmayız. Sonra biraz oyunda kendini gösterdi. Ancak, istenilenin altındaydı. Forvet elamanlarına pas yapması beklendi. Bunu başaramadı. Bu eksikliği Caner giderdi…

Konyaspor karşılaşması, bir anlamda bıçak sırtı gibiydi. Gerçi 1 puan bile Beşiktaş adına hiç de fena olmazdı. Ancak, daha fazlasını kaptan Burak’la elde ederek yükselişini sürdürdü…

KONYASPOR’UN GOLCÜSÜ YOK

Konyaspor gibi sistem takımına gol atmak elbette çok zor. Savunmayı iyi yapıyorlar. Merkezi kapatıyorlar. Rakiplerine pozisyon vermiyorlar. Tek sorunları forvette yer alan oyuncularının yetersiz oluşu. Buna rağmen, iyi mücadele ettiler. Bir özgüven eksiklikleri olduğu gerçek. Burak’ın golüne engel olamadılar. Böyle yüksek kaliteli bir golcüyü durdurmak da gerçekten zor…

Maçın özeti; Beşiktaş savunmayı iyi yapıyor. Disiplinli oynadılar. Gol için acele etmediler. Burak’a güvenmelerinin sonucunu aldılar. Şampiyonluk yarışında olduklarını gösterdiler. Tek gollü galibiyetler, oyunculara özgüven kazandırdı. Daha iyi ve güçlü oyuna kavuştuklarında ideal tempoyu yakalamalarına neden olacaktır. Konyaspor ise, forvet sorununu çözmek zorunda. Başarının anahtarı galibiyet. Bunu elde etmek için golcüye ihtiyaçları var…