İbrahim Yıldız: Mesut dopingi!

Fenerbahçe sezonun en iyi maçını oynadı. Kayserispor’a attıkları 3 golden daha fazlasını atabilirlerdi.

Bugüne dek alışılmış Caner ortaları yerine merkezden gelen toplarla sonuca gittiler. Pas oranı ve yüzdesi çok yüksek bir maç izledik.

Geride kalan maçların aksine, ortadan gelen toplar dikkat çekti. Pelkas’ın üretime katkısı pozisyon zenginliğinin en önemli yanıydı.

Takım olarak hata yapmamaya özen gösterdiler. Savunma hatasız oynadı. Gerçi Kayserispor forveti çok etkisiz kalınca savunma rahat bir maç çıkardı. Kaleci Altay neredeyse topla buluşmadı.

Takımın bu kadar iyi futbol oynamasının ardında yatan gerçek, oyuncuların birbirini tanıması ve artık nasıl oynayacaklarını bilmeleri.

Bir başka etken ise, Mesut Özil’in takıma katılması. Futbolcular yeni oyuncuların gelmesiyle birlikte forma şansını kaybetmek istemiyor. Bu nedenle orta alanda oynayan oyuncuların performanslarını bir adım yükseğe taşıdıklarını gördük.

Aslında Erol Bulut’un işi zorlaştı diyebiliriz. Formda bir ekip var elinde. Mesut oynarsa kim oynamayacak? Pelkas oldukça iyi futbol oynamaya başladı. Erol hoca, Pelkas’ı yedek mi bırakacak? Yoksa iki ismi birlikte mi oynatacak? İlerleyen haftalarda bunu göreceğiz.

Kayserispor karşısındaki oyun, takım olma yolunda önemli bir yol alındığının kanıtı. Dikine oyun, duvar pasları, rakibin arkasına atılan toplar, atak devamlılığı ilk kez bu kadar iyi yapıldı.

Fenerbahçe hızlı oynayarak, rakibin dengesini bozdu. İlk yarı maç tamamen Kayserispor sahasında oynandı. Hızlı oyun telaşı da getirdi. Son vuruşlarda biraz dikkatli olsalar, aceleci davranmasalar sonuç çok farklı olabilirdi.

Erol Bulut kadar taraftar da sergilenen oyundan hoşnut kaldı. En önemlisi son haftalarda savunmanın giderek hatasız oynaması. Gol yeme alışkanlığı bitti gibi gözüküyor.

Yeni transfer Attila ilk maçı olmasına rağmen tam not aldı diyebiliriz. Pozisyon alması, pas hatası yapmayışı, kademeye girişi, sakin oluşu, dikkati, garantici oluşu isabetli transfer diye yorumlanabilir.

Savunma anlamında çok fazla zorlanmasa da, sanki sezon başından bu yana takımda oynuyormuş izlenimi verdi. İlk maçı olmasına karşın acemilik çekmedi. Macar Milli Takımı’n da oynayan Attila, Fenerbahçe’nin önemli bir sorununu çözdü açıkçası.

Bir başka ayrıntı ise Thiam’ın performansı oldu. Bir gol atan bir golünde pasını veren Thiam bilindiği gibi Kasımpaşa’dan bedava alındı. Hatta, kadroya giremez diye konuşuluyordu. Şimdi, takımın vazgeçilmezi oldu.

Caner, Gustavo, Pelkas iyi oyunları ile öne çıktılar. Sonradan oyuna giren Sosa, eski formunu yakalayacak gibi.

Pozisyona girerken zorlanmayan Fenerbahçe, 21 şutun 11’in de isabet kaydetti. Bu sonuç ilk yarının en çok dikkat çeken istatistiği oldu.

Bu ara Kayserispor kalecisinden de söz etmek gerekir. 18 yaşında ki Doğan, 3 gol yemesine rağmen gelecekte iyi bir kaleci olacağını gösterdi. Genç kaleci hem Kayserispor hem de futbolumuz adına bir kazanç olacaktır.