İbrahim Yıldız: Moral maçı

Haziranın 11’inde büyük bir sınava çıkıyoruz. Avrupa Şampiyonası’nın açılışı maçını İtalya ile Roma’da yapacak olan Milli Takım, kardeş ülke Azerbaycan’ı hazırlık maçında yenerek moral buldu.

İkinci hazırlık maçından sonra teknik direktör Şenol Güneş 30 kişilik kadroyu 26’ya indirecek. Bunun için Azerbaycan karşısına yenilerle çıktı.

Rıdvan, Halil Akpınar, Halil Dervişoğlu, Kerem, Orkun dışında uzun süredir sakatlıktan dolayı kadroya giremeyen Abdülkadir Ömür ile Cengiz de şans buldular.

Dervişoğlu ile Kerem formayı zorlayacak isimler olarak öne çıktılar. Burak, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Yusuf, Okay, Mahmut gibi usta oyuncular takımın iskeletini oluşturacaklar şüphesiz. Kalede Altay mı yoksa Uğurcan mı olacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. Sanırız Uğurcan ilk kaleci olacak. Azerbaycan karşısında iki hata yapan, sonra da sakatlanan Altay konusunda Şenol Güneş’in görüşü netleşti diye düşünüyoruz.

Şenol Güneş’in işi gerçekten zor. Göndereceği futbolcular dışında ideal kadroyu sahaya çıkarmak gerçekten güç bir karar.

Bunun dışında sistem değişikliğini de gördük. Önce 4’lü savunma ardından 3’lüye geçiş Şenol Hoca’nın bir arayış içerisinde olduğunu gösteriyor.

Oyunun ilk yarısı bocaladığımız anlar oldu. Yediğimiz gol sonrası arka arkaya attığımız goller takımımızın kalitesini de ortaya çıkardı. İkinci yarı daha etkin olmamıza karşın gol bulamadık.

Bu tür maçlar, büyük sınav öncesi önemlidir. Üstelik sert bir takıma karşı mücadele ettik.

İlk kez forma giyen ve galibiyet yaşayan oyuncular adına da güzel bir sonuç oldu. Bazıları oldukça heyecanlıydı. Örneğin Rıdvan, ilk maçın verdiği tedirginliği yaşadı. Yetenekli bir oyuncu. Sanırız Şenol Güneş, Rıdvan’ı biraz da korumak adına golden sonra oyundan aldı.

İtalya sonrası Galler ve İsviçre ile oynayacağız .Son iki maçımızı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynamamız bizim adımıza büyük avantaj. Kardeş ülkede yapacağımız karşılaşmalarda ciddi bir destek bulacağımız ortada. Dileriz, istediğimiz sonuçları alırız.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’le Dünya 3.'lüğü aldığımız hala belleklerimizde. Güneş’in tecrübesi ve iyi bir kadroya sahip olduğumuz göz önüne alındığında şampiyonanın sürpriz takımı olacağımızı söylemek mümkün. Burak, Zeki ve Yusuf’un Fransa’da şampiyonluk yaşaması takımı da motive edecektir.

Avrupa Şampiyonası’nda özellikle savunma oyuncularımız Zeki, Çağlar ve Merih’in üstün performans gösterecekleri, Fransa’da attığı gollerle futbolunun baharını yaşayan Burak’ın yine yıldızlaşacağını öngörmek mümkün. Bu nedenle Milli Takımın gruptan çıkması sürpriz olmayacaktır.

Son yılların en iyi kadrosuna sahip Milliler, şampiyonada kendinden çok söz ettirecektir.