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İbrahim Yıldız: "Muhteşem üçlü!"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Fenerbahçe-Ankaragücü mücadelesini kaleme aldı

İbrahim Yıldız:

Fenerbahçe üst üste beşinci maçını kazandı. Bu galibiyetle birlikte lider Beşiktaş’la puanları eşitledi. Averajla ikinci sırada Sarı-Lacivertliler. Şunu belirtmekte yarar var. Mesut Özil transferi Fenerbahçe oyuncularına bir heyecan getirmiş. Ankaragücü maçında coşku, istek, kazanma duygusu üst düzeydeydi. Diğer maçlara göre bir farklılık vardı. Bunu Mesut Özil transferine bağlayabiliriz. Tıpkı taraftarlar gibi futbolcu grubu da etkilenmiş. Dünyada gündem olan transfer son yıllarda yapılan en önemli eylemdi. Binlerce kişinin sosyal medyadan izlemesi bunun göstergesi.

Fenerbahçe bir rüya gibi gözüken Mesut transferini gerçekleştirerek hedef büyüttü. Başkan Ali Koç’un bile zor diye baktığı Mesut’un Fenerbahçe’ye gelişi sportif anlam büyük olaydır. Mesut’un kalitesini tartışmak anlamsız. Almanya Milli Takımı’nda Dünya Şampiyonluğu yaşamış, İspanya, İngiltere gibi üst düzey liglerin üst düzey takımlarında forma giymiş bir oyuncunun Türkiye’ye gelmesi bu açıdan önemlidir. Sarı-Lacivertliler, yalnız bu sezonun değil gelecek yılların takımını kurmaya çalışıyor.

Ankaragücü maçına gelecek olursak, takım oyununu iyi yaptılar. Savunma ilk kez derli toplu oynadı. Tisserand belki de bu kadar iyi oynamamıştı. Yine sağ bek Nazım görevini yapan isim olarak dikkat çekti. Ataklara çok katıldı. Yorulmadı. Fizik gücü iyi. Tek eksiği ileri çıktığında pas hatası yapması. Buna rağmen ortaları yerinde.

Serdar Aziz’in çok sık sakatlanması ciddi bir sorun. Yeni transfer takıma monte edilirse stoper sorunu ortadan kalkabilir. Serdar’ın yerine oyuna giren Lemos’a yedek kulübesi gözüküyor. Yenilen golde büyük hatası vardı.

Takım genelde hatasızdı. Bir tek Pelkas bu maçta vasattı. Son haftaların başarılı ismin performansı eksiye gitmiş. Çok sık yapılan maçlar bazı oyuncularda bu tür sorunlar yaratabilir bu da doğaldı.

Hafta sonu, hafta arası maçlar, deplasmanlar üstüne Kovid-19 salgını doğal olarak futbolcuları motivasyonunu etkiliyor. Fiziksel yorgunluk bir yana mental yorgunluk olduğunu da kabul etmek gerekiyor.

Fenerbahçe forvet hattı hareketliydi. Samatta, Valencia, Thiam attıkları golle takımın 3 puan almasında büyük rol oynadı. İleri 3’lünün gol atması bir anlamda 'Üçü bir arada' diyebileceğimiz görüntüyü de verdi.

Perşembe günü Sivas deplasmanı oldukça zor geçecek. İklim koşulları oyuncuları zorlayacak. Üstelik Ozan cezalı olduğu için kadroda olmayacak. Erol Bulut, genç İsmail’i oyuna sokarken Sivas maçını düşünmüş olabilir. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuların çokluğu ister istemez genç oyunculara fırsat sağlıyor.

Fenerbahçe, rahat kazanırken olağanüstü bir maç çıkarmadı. Erol Bulut’un da belirttiği gibi henüz bu aşamaya gelmemişler. İdeal kadroyla birlikte taraftarın beklediği oyunu da izleyeceğiz anlaşılan.

Ankaragücü alt sıralardan kazanarak kurtulmak istiyor. Bu nedenle elinden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyor. Oynadıkları oyuna bakınca nasıl bu durumda olduklarına şaşırmamak elde değil. Yenilseler de, büyük gayret gösteriyorlar. Pozisyonlar yakalıyorlar.

Fenerbahçe maçına iyi başladılar. Direkten dönen topları, Altay ve Ozan’ın çizgiden çıkardığı topları dikkate alacak olursak kötü oynadıklarını söylemek haksızlık olur. Golden sonra direnç kaybettikleri bir gerçek. İkinci yarıya da yine iyi başlayan Ankaragücü oldu. Üçüncü gol tüm motivasyonlarını yerle bir etti diyebiliriz.

Aslında bu dönem takımlar arasında önemli bir fark olmadığını gösterdi bize. Tek ayrıntı iyi kadroya sahip olanlar bir adım öne çıkıyorlar. Kaliteli oyuncular skoru belirliyor. Ligin ikinci yarısı yine seyircisiz oynanırsa ilginç maçlara sürpriz sonuçlara tanıklık edeceğimizi gösteriyor.

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