Fenerbahçe iyi oynamadığı maçı kazanarak, şampiyonluk hedefini sürdürüyor.

Rizespor karşısında sergilenen futbol, geçen haftalara oranla oldukça kötüydü. Pozisyon üretme, gol şansı yakalama, isabetli şut gibi istatistik rakamlar çok düşük.

Konuk takımın sert, mücadele ve fizik olarak üstün olduğunu gördük. Yeni teknik direktör Sumudica takıma ayrı bir kimlik kazandırmış. Üstelik birçok oyuncusundan yoksundu. Fenerbahçe karşısındaki oyunu sürdürebilirlerse, rakiplerinin işi oldukça zor.

Sarı-Lacivertliler sert rakiplere karşı zorlanıyor. Bu gerçek. Caner’in ortaları yetmiyor. Savunma arkasına kaçışlar, iyi şutlar çıkmayınca gol bulmak zorlaşıyor.

Valencia’nın 26 metreden attığı şutla gelen 3 puan bu anlam da çok önemli. Bu kadar net başka gol pozisyonu olmayışı ise düşündürücü.

Erol Bulut, yaptığı değişiklikler ile sorunu gidermeye çalıştı. Her maç bunu görüyoruz.

Bu da şunu gösteriyor. Fenerbahçe forveti istenilen seviyede değil. Dikkat edilecek olursa her maç ileri 3’lü maçı tamamlayamıyor. Bir gün iyi, bir gün kötüler.

En önemli neden ise ileride top tutamıyorlar. Thiam, Valencia, Samatta gol atsalar da top kayıpları çok yüksek. Bu açıklarını kapatan orta saha oyuncuları olmasa iş daha da kötüleşecek. Üstelik Pelkas da bu üçlüye uydu. O da kötü bir günündeydi.

Gustavo ile Ozan takım sırtladılar. Sert rakibe karşı ayakta duran ikisi vardı. Özellikle Gustavo sahanın her yerindeydi. Takımın bir anlam da beyni gibi. Sonra da oyuna giren Sosa’da son iki maçtır bir düzelme var. Bu durum Fenerbahçe adına olumlu bir gelişme.

Erol Bulut, yeni transferlerin takıma katılmasıyla hücum hattını yeniden belirleyecek. Gustavo-Ozan ikilisinin savunmanın önünde oynayacağı kesin. Mesut’la birlikte Osayi-Samuel de ilk 11’de yer alacak. Böyle olunca şu anda oynayan Samatta, Thiam, Valencia üçlüsünden biri kadroya girecek. Bu isim de büyük olasılıkla Samatta olacak. Benim düşüncem, takımın oyun kalitesini yükseltecek oyuncular takıma kazandırılırken iyi bir golcü de alınmalıydı. Belki bu da olabilir. Transferin son gününe kadar bekleyelim.

KALECİ GÖKHAN’IN HAREKETİ KIRMIZI KARTLIKTI

Sahanın ağır olması futbolcuların hareketlerini bir anlamda etkiledi diyebiliriz. Yoğun yağmur bazen istenilmeyen hareketlerin yapılmasına neden olabiliyor.

Maçın hakemi, iki kırmızı kart gösterdi. Biri teknik direktör Sumudica’ya çıktı. Fakat çıkmayan kırmızı kartlar da vardı. Bunların içerisinde en önemlisi kaleci Gökhan’ın Fenerbahçe’nin yeni transferi Osayi-Samuel’e çok tehlikeli biçimde ayağını oldukça yüksek kaldırarak direk sakatlanmaya yönelik hareketiydi.

Pozisyon ofsayttı. Ancak, yapılan hareket cezasız kaldı. VAR hakemleri bu pozisyonda uyudular.

Aslında buradaki sorun, biraz da yeni futbol kuralından kaynaklanıyor. Ofsayt pozisyonu olan durumlarda oyun devam ediyor. Aksiyon bittikten sonra karar veriliyor. Bu tür anlarda futbolcuların sakatlanma riski hiç düşünülmemiş. Daha önceki yıllarda pozisyon olduğu anda hakem düdük çalıp oyunu durduruyordu. Bu sorunu UEFA yeni sezonda değiştirecek diye öğrendik.

Bu nedenle sakatlık yaşanmadığı için Fenerbahçe de Osayi-Samuel de çok şanslıydı. Bir de yaptığı tehlikeli harekete rağmen kırmızı kart görmeyen kaleci Gökhan…