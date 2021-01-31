Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçe
ABONE OL

İbrahim Yıldız: Osayi çok şanslı

Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

İbrahim Yıldız: Osayi çok şanslı

Fenerbahçe iyi oynamadığı maçı kazanarak, şampiyonluk hedefini sürdürüyor.

Rizespor karşısında sergilenen futbol, geçen haftalara oranla oldukça kötüydü. Pozisyon üretme, gol şansı yakalama, isabetli şut gibi istatistik rakamlar çok düşük.

Konuk takımın sert, mücadele ve fizik olarak üstün olduğunu gördük. Yeni teknik direktör Sumudica takıma ayrı bir kimlik kazandırmış. Üstelik birçok oyuncusundan yoksundu. Fenerbahçe karşısındaki oyunu sürdürebilirlerse, rakiplerinin işi oldukça zor.

Sarı-Lacivertliler sert rakiplere karşı zorlanıyor. Bu gerçek. Caner’in ortaları yetmiyor. Savunma arkasına kaçışlar, iyi şutlar çıkmayınca gol bulmak zorlaşıyor.

Valencia’nın 26 metreden attığı şutla gelen 3 puan bu anlam da çok önemli. Bu kadar net başka gol pozisyonu olmayışı ise düşündürücü.

Erol Bulut, yaptığı değişiklikler ile sorunu gidermeye çalıştı. Her maç bunu görüyoruz.

Bu da şunu gösteriyor. Fenerbahçe forveti istenilen seviyede değil. Dikkat edilecek olursa her maç ileri 3’lü maçı tamamlayamıyor. Bir gün iyi, bir gün kötüler.

En önemli neden ise ileride top tutamıyorlar. Thiam, Valencia, Samatta gol atsalar da top kayıpları çok yüksek. Bu açıklarını kapatan orta saha oyuncuları olmasa iş daha da kötüleşecek. Üstelik Pelkas da bu üçlüye uydu. O da kötü bir günündeydi.
Gustavo ile Ozan takım sırtladılar. Sert rakibe karşı ayakta duran ikisi vardı. Özellikle Gustavo sahanın her yerindeydi. Takımın bir anlam da beyni gibi. Sonra da oyuna giren Sosa’da son iki maçtır bir düzelme var. Bu durum Fenerbahçe adına olumlu bir gelişme.

Erol Bulut, yeni transferlerin takıma katılmasıyla hücum hattını yeniden belirleyecek. Gustavo-Ozan ikilisinin savunmanın önünde oynayacağı kesin. Mesut’la birlikte Osayi-Samuel de ilk 11’de yer alacak. Böyle olunca şu anda oynayan Samatta, Thiam, Valencia üçlüsünden biri kadroya girecek. Bu isim de büyük olasılıkla Samatta olacak. Benim düşüncem, takımın oyun kalitesini yükseltecek oyuncular takıma kazandırılırken iyi bir golcü de alınmalıydı. Belki bu da olabilir. Transferin son gününe kadar bekleyelim.

KALECİ GÖKHAN’IN HAREKETİ KIRMIZI KARTLIKTI

Sahanın ağır olması futbolcuların hareketlerini bir anlamda etkiledi diyebiliriz. Yoğun yağmur bazen istenilmeyen hareketlerin yapılmasına neden olabiliyor.

Maçın hakemi, iki kırmızı kart gösterdi. Biri teknik direktör Sumudica’ya çıktı. Fakat çıkmayan kırmızı kartlar da vardı. Bunların içerisinde en önemlisi kaleci Gökhan’ın Fenerbahçe’nin yeni transferi Osayi-Samuel’e çok tehlikeli biçimde ayağını oldukça yüksek kaldırarak direk sakatlanmaya yönelik hareketiydi.

Pozisyon ofsayttı. Ancak, yapılan hareket cezasız kaldı. VAR hakemleri bu pozisyonda uyudular.

Aslında buradaki sorun, biraz da yeni futbol kuralından kaynaklanıyor. Ofsayt pozisyonu olan durumlarda oyun devam ediyor. Aksiyon bittikten sonra karar veriliyor. Bu tür anlarda futbolcuların sakatlanma riski hiç düşünülmemiş. Daha önceki yıllarda pozisyon olduğu anda hakem düdük çalıp oyunu durduruyordu. Bu sorunu UEFA yeni sezonda değiştirecek diye öğrendik.
Bu nedenle sakatlık yaşanmadığı için Fenerbahçe de Osayi-Samuel de çok şanslıydı. Bir de yaptığı tehlikeli harekete rağmen kırmızı kart görmeyen kaleci Gökhan…

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kasımpaşa: 0 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL90+4'te Kayseri!
Son dakika! Cenk Tosun, Beşiktaş'ta!
FUTBOLCenk Tosun, Beşiktaş'ta!
Fenerbahçe: 1 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLValencia 3 puanı getirdi!
Serdar Ali Çelikler: Aslında 2-2 berabere bitti
FUTBOL"Aslında 2-2 berabere bitti"
Başakşehir: 1 - Hatayspor: 5 | MAÇ SONUCU
FUTBOLBaşakşehir dağıldı! Fark yediler...
SON TEKLİF! Galatasaray ve Fenerbahçe'den İrfan savaşı! İşte son dakika gelişmeler
FUTBOLKıran kırana İrfan Can pazarlığı!
Son dakika Gaziantep FK - Galatasaray maçı yorumları: "Onyekuru ne iş anlamadım"
FUTBOL"Onyekuru işini anlamadım"
Son dakika: Muhtemel 11 belli oldu! Fenerbahçe Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLFenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Son dakika: Spor yazarlarının Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı yorumları
FUTBOL"Terim neşteri doğru vurdu"
HULK'TAN HABER| Son dakika: Yeni takımı için imzayı attı
FUTBOLYeni takımı belli oldu!