İbrahim Yıldız yazdı: Almanya'yı Berlin'de devirdik!

A Milli Futbol Takımı özel maçta Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi.

Takım olarak müthiş bir birliktelik göze çarptı. Çok koştular, iyi mücadele ettiler, son ana kadar golü kovaladılar.

Almanya gibi bir takımı yenmek dışında, futbol dersi verdiğimiz muhteşem bir maç izledik.

Başta teknik direktör Montella ve oyuncularımızı sergiledikleri güzel oyundan dolayı kutlamalıyız.

Önde baskı kurarak Almanların oyun kurmalarını engelledik. Orta sahayı çok adamla kurgulayarak, rakibin oyun disiplinini bozduk.

Savunma hatasız oynadı. Abdülkerim harika oyunu ile öne çıkan isim oldu. Uzun süredir forma giyemeyen Altay kalesinde başarılıydı.

Bireysel performanslar takıma da yansıdı.

Elbette, Ferdi ile Kenan’dan söz etmek gerekir. Her iki oyuncunun attığı goller kelimenin tam anlamıyla müthiş vuruşlardı.

18 yaşında ki Kenan Yıldız, sahanın parlayan yıldızıydı gerçekten.

Çok süratli bir oyuncu, topu ayağına aldığında rakip savunmayı dağıttı. Topa çok hakim. Oyun bilgisi üst düzeyde. Önümüzdeki günlerde adından çok söz ettirecektir.

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Milli Takım harika bir oyuncu kazandı. Kenan İlk kez 11’de başladı. Kalitesini konuşturdu. Durdurulması çok güç bir oyuncu.

Oyuna sonradan girenler dahil tüm oyuncular mücadeleden yılmadı. Takım oyunu ve yardımlaşma üst düzeydeydi.

Fiziksel ve motivasyon olarak Almanya’dan daha iyiydik.

Maçın tamamında ne yaptığını bilen, kendi oyununu rakibe kabul ettiren bir takım vardı sahada.

Ancak, ilk yarının 30 dakikası çok üstün bir oyun sergilendi.