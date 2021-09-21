Milli Takım’da Şenol Güneş dönemi bittikten sonra, Alman antrenör Stefan Kuntz’la anlaşma sağlandı.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Milli Takımların yeni sorumlusu Hamit Altıntop medyanın önüne çıkarak yeni teknik direktör Kuntz’u tanıttılar.

Alman Ümit Milli Takımı çalıştırıcısı bundan böyle Türk Mili Takımı'nın teknik sorumluluğunu üstlenecek.

Dünya Kupası elemelerinde kalan 4 maç ve sonrasındaki 3 yıl süresince Kuntz görev yapacak. 5 yıldır Almanya Ümit Millileri çalıştıran iki de şampiyonluk yaşayan teknik adamın seçimiyle ilgili tartışmalar da sürüyor doğal olarak.

Öncelikle, yerli-yabancı bazında yapılan yorumlar Başkan Nihat Özdemir’i de rahatsız etmişti. Federasyon Başkanı, bunların aşılması gerektiğini söylerken bir baskı altında olduklarını da hissettirdi.

İlginç bir basın toplantısına tanıklık ettik açıkçası.

Milli Takımların yeni sorumlusu Hamit Altıntop’un geride kalan maçlarda Milli Takım oyuncularının kötü oynadığını dile getirirken, yaptığı eleştiriler yadırgandı.

Altıntop’un Milli Takım'ın başına gelecek teknik adamı seçerken tek yetkili olduğunu da öğrendik bu toplantıda.

Altıntop, “20-25 teknik adam arasından Stefan Kuntz’u seçtik“ derken, akla birçok soruda geldi ister istemez. Kısa sürelik zaman diliminde görüşülen bu 25 kişinin içerisinde kimler vardı? Ya da Türk antrenörlere teklif götürüldü mü? Sorusuna açıklık getirilmedi.

Alman Kuntz’la ilgili yapılan yorumlar da ilgi çekiciydi. Yarışmacı bir antrenör olmadığı daha çok geliştirici bir çalıştırıcı olduğu vurgulanan, Alman teknik adamın üst düzey bir tecrübesi olmadığı ortada.

Tartışmaların temel noktası ise, “yabancı çalıştırıcı olacaksa kariyerli bir isim gelmeliydi” diyenler çoğunlukta.

İlk kez A Milli Takım düzeyinde bir takımı çalıştıracak olması Kuntz adına bir dezavantaj.

Yine de bu tercihin olumlu tarafına bakacak olursak Alman-Türk karışımı bir anlayışın futbolumuza ivme kazandırması mümkün. Galatasaray’da görev yapan Alman teknik adam Derwall örneği hala belleklerde.

Avrupa’da doğup futbol oynayan ciddi bir oyuncu potansiyelini gözardı etmemeliyiz. Bugün özellikle Almanya, Hollanda gibi ülkelerdeki Türk kökenli oyuncuların liglerimizde oynadığını görüyoruz. Altyapı eğitimi iyi olan bu gençlerle, Türkiye’de yetişenlerden bir takım yaratmak çok zor olmasa gerekir.

Alman teknik adam Kuntz’un bu konuda yetenekli olduğu varsayılıyor. Uzun süreli bir program tüm Türkiye’ye yayılırsa, gelecek adına umutlu olmak mümkün. Federasyonun, Kuntz’dan tüm Milli Takımlar için çalışma yapmasını istemesini bekliyoruz.

BURAK’A TELEFON

Milli Takım'a teknik adam seçilirken, tek yetkili olan Hamit Altıntop’un yoğun bir mesai harcadığı ortada. Fakat öğrendiğimiz bir ayrıntı dikkat çekiciydi. Kuntz’un adı henüz açıklanmadan Altıntop, kaptan Burak’ı neden telefonla aradı?

İki şık var.

Birincisi, “Kaptan hayırlı olsun Kuntz’la anlaştık.”

İkincisi ise, “Kuntz’la görüşüyoruz ne dersin?”

Yorum sizin…