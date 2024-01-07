İbrahim Yıldız yazdı: Hoş geldin Cengiz!

Süper Lig’de tutunmak isteyen İstanbulspor’u farklı yenen Fenerbahçe’de Cengiz fırtınası vardı.

Sezon başından bu yana istenilen performanstan uzak olan genç oyuncu attığı 4 golle tarihe geçti.

İsmail Kartal, Cengiz’i ilk 11’de oynatarak “sahne senin” demişti. Cengiz’de beklenmeyen bir oyun çıkardı. Attığı her şut ağlarla buluştu.

Cengiz’in en büyük özelliği iyi şutlar atması ve yaptığı gol pasları. Bu özelliklerini İstanbulspor karşısında fazlası ile gösterdi. Farklı skorun yaratıcısı olurken maçında yıldızıydı.

Tadic bir penaltı kaçırdı. Dzeko ise etkisizdi. Son vuruşları başarısız oldu. Top tutmakta zorlandı. 37 yaşındaki golcü İstanbulspor karşısında vasat bir oyun sergiledi.

Syzmanski de performans olarak istenilen oyunu gösteremedi. Bu üç oyuncunun Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok.

Hemen şunu da belirtmekte yarar var. Orta sahada Fred’in olmayışı Syzmanski başta olmak üzere, İsmail ve Crespo’yu da oyundan düşürüyor.

Fred’in eksikliği, orta alanın rakip ataklarını karşılama sorunu yaşamasının en önemli nedenlerinden birisi olarak bir kez daha ortaya çıktı. Savunma anlamında ve üretim olarak bu sorun net olarak dikkat çekti.