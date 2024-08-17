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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İbrahim Yıldız yazdı: Kazanma alışkanlığı! - Galatasaray Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Kazanma alışkanlığı!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 2'de 2 yaptı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 00:15 Güncelleme: 17.08.2024 - 00:16
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        "Kazanma alışkanlığı!"
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        Galatasaray Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yenerek ikide iki yaptı.

        Sezona Hatay galibiyeti ile başlayan Sarı-Kırmızılılar Konya’da zor anlar yaşadı. Ev sahibi takım ilk 15 dakika önde baskı yaparak son şampiyona gözdağı verdi. İlerleyen dakikalar Galatasaray lehine gelişti. Oyuna denge getiren en önemli etken orta sahanın yine öne çıkan performansıydı.

        Mertens ile Torreira her zamanki gibi enerjilerini üst seviyeye çıkardılar. Takımın diri kalmasına neden oldular. Üstelik Kerem ile Barış’ın hızlı çıkışları ev sahibi Konyaspor’a zor anlar yaşattı.

        Aslında, Galatasaray beklenilenden daha az pozisyon buldu. Uzun toplarla forvetini hareketlendiren Sarı-Kırmızılı takım kenar ortaları ile ceza sahasında tehlikeli olmaya çalıştı. Son bölümde Konya savunmasının hatalarını değerlendirebilseler farklı skor elde edebilirlerdi.

        Sarı-Kırmızılı takım rakibine yakın ve temaslı oynadı. Sert müdahaleler sonucu ikili mücadele üstünlüğünü getirdi. Rakip top kayıpları yaptı. Konyaspor, yakaladığı gol pozisyonlarını çok amatörce harcadı. Kötü şutlar attılar. Boş kaleye gönderemedikleri topun dönüşünde golü de yediler. Bireysel hataları fazlaydı. Maça yoğun ilgi vardı. 35 binin üzerindeki seyirci topluluğu heyecanlı bir karşılaşma izledi.

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        Icardi, hareketliydi. Attığı gol VAR’dan döndü. Gol pası tam da Icardi’ye yakışan bir beceri işiydi. Barış’ın üstün gayreti ve maça damga vuran performansı dikkat çekti. Galatasaray oyun olarak olmasa da oyuncuları ile fark yarattı. İkinci yarı oyuna giren Kerem Demirbay yerinde bir hamleydi. Orta alana güç kattı.

        Yeni transferler Sara ile Jelert gerçek güçlerini gösteremediler. Bu oyuncular için Konya karşılaşmasında ortaya koydukları oyun için yorum yapmak erken. Bu maç özelinde yetersiz kaldıklarını söyleyebiliriz.

        Galatasaray, geçen sezon oynayan takım ile yine kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz. Zor bir deplasmanı aldıkları 3 puanla eksiksiz kapattılar. Nelsson ile Abdülkerim tam olarak hazır değillerdi. Hataları rakibe pozisyon vermelerine neden oldu. Konyaspor ilk maçta Kasımpaşa galibiyetinin morali ile maça çıkmıştı. İyi oynadılar. Forvette sıkıntıları var. Kalite farkı bir kez daha ortaya çıktı.

        Her iki takımında standart bir oyunu yoktu. Kopuk kopuk oynadılar. Galatasaray’ın isabetli şut sayısı beklenilenin çok altındaydı. İkinci yarının başında gelen gol Sarı-Kırmızılıları rahatlattı. İlk yarı Konyaspor daha üstündü demek mümkün. İkinci yarı Galatasaray kaliteli oyuncularının bireysel performansı ile fark yarattı. Önde girdikleri son bölümü korumada daha etkiliydiler.

        Teknik direktör Okan Buruk, elinde bulunan geniş kadroyu iyi yönetiyor. Güçlü kulübe büyük avantaj. Hamleleri yerinde yaparak, iyi oynamayan takımını diri tutmasını başardı. Galatasaray’ın en büyük özelliği kendi oyununu sahaya yansıtmasıydı. Telaş yoktu. Kazanmaya odaklanmışlardı. Özgüvenlerinin yüksek oluşu galibiyeti getiren önemli bir özellikleriydi.

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