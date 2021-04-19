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İç Anadolu'da 4 ilde fırtına uyarısı

Konya merkez, güney ve güneydoğu kesimleri, Aksaray'ın Güzelyurt ve Gülağaç ilçeleri ile Karaman ve Niğde genelinde kuvvetli lodos ve fırtına bekleniyor.

İç Anadolu'da 4 ilde fırtına uyarısı
AA

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, Konya merkez, güney ve güneydoğu kesimleri, Aksaray'ın Güzelyurt ve Gülağaç ilçeleri, Karaman ve Niğde il genelinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney (Lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 Km/saat),zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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