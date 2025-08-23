Habertürk
        İç çamaşırlı Los Angeles gecesinde hastaneye kaldırılan Lil Nas X tutuklandı

        Olaylı gece sonrası hastaneye kaldırılan Lil Nas X tutuklandı

        Grammy ödüllü şarkıcı Lil Nas X, iç çamaşırıyla yolda tuhaf hareketler yaparken görülmesinin ardından aşırı doz uyuşturucu şüphesiyle tedavi altına alınmıştı. Ünlü rapçi, polise saldırıdan tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 14:57 Güncelleme: 23.08.2025 - 14:57
        İç çamaşırı olayı sonrası tutuklandı
        Ünlü rap şarkıcısı Lil Nas X, önceki gün Los Angeles'ta gece yarısı Studio City'deki Ventura Bulvarı'nda yürürken, üzerinde sadece iç çamaşırı ve bir çift kovboy çizmesiyle görülmüş, aşırı doz uyuşturucu şüphesiyle tedavi için hastaneye kaldırılmıştı.

        Olay günü polis memurlarına saldırdığı öne sürülen şarkıcının tutuklandığı öğrenildi. Rapçi, Van Nuys bölgesinde bir hapishanede tutuluyor.

        Lil Nas X, kefalet bedelinin belirlenmesi için hâkimin karşısına çıkmayı bekliyor. ABD'de bazı durumlarda ihtarname çekilip tutuklular serbest bırakılıyor ancak Nas şiddet içeren suçlama nedeniyle bir hâkimin karşısına çıkmak zorunda. Ünlü şarkıcının hafta sonunu cezaevinde geçireceği düşünülüyor.

