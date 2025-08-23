Ünlü rap şarkıcısı Lil Nas X, önceki gün Los Angeles'ta gece yarısı Studio City'deki Ventura Bulvarı'nda yürürken, üzerinde sadece iç çamaşırı ve bir çift kovboy çizmesiyle görülmüş, aşırı doz uyuşturucu şüphesiyle tedavi için hastaneye kaldırılmıştı.

Olay günü polis memurlarına saldırdığı öne sürülen şarkıcının tutuklandığı öğrenildi. Rapçi, Van Nuys bölgesinde bir hapishanede tutuluyor.

Lil Nas X, kefalet bedelinin belirlenmesi için hâkimin karşısına çıkmayı bekliyor. ABD'de bazı durumlarda ihtarname çekilip tutuklular serbest bırakılıyor ancak Nas şiddet içeren suçlama nedeniyle bir hâkimin karşısına çıkmak zorunda. Ünlü şarkıcının hafta sonunu cezaevinde geçireceği düşünülüyor.