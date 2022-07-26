YKS sınavının 18 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından, adaylar gözünü tercih dönemine çevirdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercihleri bu sene 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden gerçekleşecek. Tercih dönemi öncesinden en çok aranan bölümlerin başında İç mimarlık gelmektedir. İşte İç mimarlık bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
İÇ MİMARLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
2022 YKS sonuçları 18 Temmuz günü, ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday İç mimarlık taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, 2022 İç mimarlık bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması…
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|İstanbul Teknik Üniversitesi
|İç Mimarlık (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|73.718
67.600
56.927
48.300
|366,93190
435,09489
410,28307
406,00392
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
6+0
3+0
3+0
|7
6
3
3
|88.399
78.600
60.050
47.700
|353,15453
422,33434
406,11276
407,04985
|Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
|İç Mimarlık (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|97.817
88.600
78.639
67.000
|345,02256
411,47169
383,08170
378,93243
|Mef Üniversitesi
|İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
7+0
3+0
4+0
|7
7
3
4
|94.215
94.900
70.321
51.400
|348,03028
404,93352
392,98134
401,23846
|Yeditepe Üniversitesi
|İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
15+0
9+0
8+0
|15
15
9
8
|107.530
107.000
80.801
73.800
|336,96438
392,33448
380,58130
370,22451
|Marmara Üniversitesi
|İç Mimarlık (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|130.163
119.000
103.347
90.400
|320,26415
381,08364
357,28037
351,58063
|Çankaya Üniversitesi
|İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
9+0
9+0
6+0
|11
9
9
6
|135.482
141.000
128.764
84.600
|316,71838
362,69408
335,94133
357,80815
|İstanbul Üniversitesi
|İç Mimarlık (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|140.744
141.000
—
—
|313,29944
362,44604
—
—
|Beykent Üniversitesi
|İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
7+0
7+0
|12
12
7
7
|184.756
167.000
111.028
104.000
|289,16284
344,42084
350,37949
337,70268
|Maltepe Üniversitesi
|İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
5+0
5+0
|9
9
5
5
|164.218
159.000
113.522
115.000
|299,62538
349,54239
348,17257
329,22475
|Eskişehir Teknik Üniversitesi
|İç Mimarlık (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|188.307
165.000
142.206
111.000
|287,43822
345,34366
326,40301
332,32231
|Haliç Üniversitesi
|İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
7+0
6+0
|12
12
7
6
|169.972
169.000
142.275
129.000
|296,56537
342,85332
326,34564
318,13322
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya)
|İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
5+0
5+0
|9
9
5
5
|255.602
220.000
134.867
100.000
|261,01927
315,07656
331,45606
341,95646
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
10+0
10+0
10+0
|11
10
10
10
|198.202
173.000
138.396
112.000
|283,03457
340,73649
328,92517
330,91690
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
14+0
8+0
7+0
|15
14
8
7
|200.768
175.000
141.891
115.000
|281,89348
339,25030
326,60042
328,73175
|Akdeniz Üniversitesi
|İç Mimarlık (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|214.232
178.000
158.543
120.000
|276,23145
337,12356
316,11288
324,61703
|Nişantaşı Üniversitesi
|İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
4+0
4+0
|6
6
4
4
|201.023
194.000
160.107
134.000
|281,76981
328,20726
315,20480
314,66995
|Kocaeli Üniversitesi
|İç Mimarlık (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|228.840
197.000
170.180
137.000
|270,44135
326,25391
309,52634
312,47132
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
8+0
4+0
5+0
|9
8
4
5
|223.085
200.000
170.101
138.000
|272,66823
325,05911
309,57330
311,73547
|Doğuş Üniversitesi
|İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
10+0
5+0
6+0
|11
10
5
6
|229.942
204.000
150.579
138.000
|270,01348
322,94914
320,94134
311,73187
|İstanbul Arel Üniversitesi
|İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
8+0
4+0
4+0
|10
8
4
4
|253.435
234.000
160.627
123.000
|261,73364
308,28041
314,89529
322,91616
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
34+0
11+0
11+0
|42
34
11
11
|311.813
297.000
255.888
124.000
|244,67550
284,15105
273,68060
321,57454
|Karadeniz Teknik Üniversitesi
|İç Mimarlık (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|252.669
215.000
182.916
150.000
|261,97080
317,43516
302,94026
304,48470
|Nişantaşı Üniversitesi
|İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
10+0
6+0
6+0
|11
10
6
6
|230.631
221.000
172.886
143.000
|269,74291
314,46228
308,12196
308,46648
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi
|İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
8+0
6+0
5+0
|7
8
6
5
|310.691
244.000
197.575
145.000
|244,98009
303,91530
296,06036
307,63084
|Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi
|İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
15+0
15+0
—
|5
15
15
—
|260.870
236.000
226.920
—
|259,32641
307,30809
283,90909
—
|Çukurova Üniversitesi
|İç Mimarlık (4 Yıllık)
|SAY
|65+2
65+2
60+2
50+2
|67
67
62
52
|279.202
239.000
207.962
163.000
|253,67913
306,09595
291,49699
296,62814
|Toros Üniversitesi
|İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
5+0
3+0
3+0
|6
5
3
3
|279.630
279.000
242.319
148.000
|253,56052
290,44903
278,34263
305,28924
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
8+0
4+0
3+0
|10
8
4
3
|291.921
249.000
179.124
155.000
|250,05720
302,09881
304,78435
301,32032
|Yalova Üniversitesi
|İç Mimarlık (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
50+2
40+1
—
|62
52
41
—
|300.318
254.000
243.279
—
|247,76375
300,06773
277,99080
—
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
|İç Mimarlık (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|307.882
268.000
237.728
186.000
|245,72969
294,46450
279,90273
285,38811
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
|İç Mimarlık (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|327.160
299.000
263.998
227.000
|240,83429
283,35578
271,06151
268,77058
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
5+0
4+0
3+0
|6
5
4
3
|316.870
309.000
310.529
219.000
|243,39860
280,06885
257,83578
271,87932
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
5+0
4+0
4+0
|7
5
4
4
|348.741
313.000
300.604
267.000
|235,69497
278,73271
260,45665
256,25798
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay)
|İç Mimarlık (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|327.879
326.000
—
—
|240,65834
274,89118
—
—
|Mef Üniversitesi
|İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|39+0
39+0
22+0
26+0
|39
39
22
26
|353.979
333.000
354.594
370.000
|234,42131
272,66226
247,48424
233,54322
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya)
|İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
17+0
15+0
15+0
|15
17
15
15
|376.670
354.000
395.289
249.000
|227,17518
266,69918
239,26452
261,54685
|Çankaya Üniversitesi
|İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|59+0
51+0
36+0
34+0
|59
51
36
34
|366.176
355.000
368.792
326.000
|231,19055
266,65190
244,52182
242,09632
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|85+0
76+0
30+0
28+0
|85
76
30
28
|373.830
371.000
380.809
418.000
|228,47751
262,34084
242,08266
218,76229
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
3+0
3+0
1+0
|4
3
3
1
|Dolmadı
402.000
347.086
254.000
|Dolmadı
255,09423
249,14420
260,10027
|Haliç Üniversitesi
|İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
68+0
20+0
17+0
|52
68
20
17
|Dolmadı
383.000
365.821
367.000
|Dolmadı
259,42273
245,12676
234,08432
|İstanbul Kent Üniversitesi
|İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|261.538
—
—
—
|259,11249
—-
—
—
|Yeditepe Üniversitesi
|İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
15+0
8+0
5+0
|15
15
8
5
|377.006
390.000
444.158
411.000
|227,00430
257,80322
230,19319
223,81087
|Maltepe Üniversitesi
|İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|49+0
48+0
30+0
26+0
|49
48
30
26
|378.277
398.000
376.946
366.000
|226,30969
256,04786
242,85442
234,26252
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
20+0
4+0
5+0
|1
20
4
5
|Dolmadı
632.000
327.502
321.000
|Dolmadı
218,25844
253,64699
243,19841
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
42+0
6+0
43+0
|25
42
6
7
|Dolmadı
417.000
410.315
Dolmadı
|Dolmadı
251,63309
236,51330
Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
20+0
3+0
2+0
|3
20
3
2
|Dolmadı
655.000
344.462
335.000
|Dolmadı
214,76803
249,71941
240,17050
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|59+0
55+0
30+0
20+0
|21
55
30
20
|Dolmadı
431.000
395.376
323.000
|Dolmadı
248,81905
239,24915
242,67181
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
20+0
11+0
4+0
|9
20
11
4
|Dolmadı
571.000
350.530
314.000
|Dolmadı
225,54553
248,37500
244,74737
|Maltepe Üniversitesi
|İç Mimarlık (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
3+0
—
—
|—
3
—
—
|Dolmadı
441.000
—
—
|Dolmadı
246,77255
—
—
|Selçuk Üniversitesi (Konya)
|İç Mimarlık (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|305.633
—
—
—
|246,32221
—-
—
—
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
10+0
8+0
1+0
|4
10
8
1
|Dolmadı
627.000
377.780
308.000
|Dolmadı
218,84310
242,69227
245,98035
|Toros Üniversitesi
|İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
12+0
18+0
—
|5
12
12
—
|379.282
446.000
Dolmadı
—
|225,65296
245,73491
Dolmadı
—
|Trakya Üniversitesi (Edirne)
|İç Mimarlık (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|313.428
—
—
—
|244,26755
—-
—
—
|Beykent Üniversitesi
|İç Mimarlık (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
76+0
—
—
|16
76
—
—
|Dolmadı
459.000
—
—
|Dolmadı
243,16149
—
—
|Nişantaşı Üniversitesi
|İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|60+0
53+0
11+0
35+0
|16
53
11
18
|Dolmadı
483.000
463.859
Dolmadı
|Dolmadı
238,80054
225,13090
Dolmadı
|Nişantaşı Üniversitesi
|İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|35+0
35+0
—
—
|13
35
—
—
|Dolmadı
500.000
—
—
|Dolmadı
235,88661
—
—
|Nişantaşı Üniversitesi
|İç Mimarlık (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
502.000
—
—
|Dolmadı
235,62877
—
—
|Atatürk Üniversitesi
|İç Mimarlık (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|350.274
—
—
—
|235,32945
—-
—
—
|Selçuk Üniversitesi (Konya)
|İç Mimarlık (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|353.093
—
—
—
|234,64681
—-
—
—
|Beykent Üniversitesi
|İç Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
68+0
—
—
|15
68
—
—
|Dolmadı
508.000
—
—
|Dolmadı
234,62607
—
—
|Nişantaşı Üniversitesi
|İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
509.000
—
—
|Dolmadı
234,38971
—
—
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi
|İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|43+0
47+0
10+0
5+0
|2
47
10
4
|Dolmadı
558.000
452.393
Dolmadı
|Dolmadı
227,16925
228,35872
Dolmadı
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|50+0
47+0
2+0
4+0
|—
47
2
1
|Dolmadı
593.000
469.555
Dolmadı
|Dolmadı
222,90475
222,69280
Dolmadı
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|İç Mimarlık (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
1+0
2+0
2+0
|—
1
1
-
|Dolmadı
614.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
220,41687
Dolmadı
Dolmadı
|Toros Üniversitesi
|İç Mimarlık (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|29+0
13+0
9+0
27+0
|—
13
—
7
|Dolmadı
684.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
201,84410
Dolmadı
Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|27+0
17+0
9+0
14+0
|2
17
—
1
|Dolmadı
689.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
195,75932
Dolmadı
Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|İç Mimarlık (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi
|İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|17+0
—
—
—
|12
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|İç Mimarlık (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|29+0
21+0
9+0
18+0
|—
14
—
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
8+0
—
—
|2
2
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|18+0
10+0
3+0
—
|—
6
—
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
10+0
—
—
|—
6
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İstanbul Kent Üniversitesi
|İç Mimarlık (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi
|İç Mimarlık (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Çukurova Üniversitesi
|İç Mimarlık (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
20+0
—
—
|—
5
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
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