GÖBEK YAĞLARINI YAKMAYA YARDIMCI OLAN BESİNLER

Görüntüleme ve kan tahlilleri yapılmadan hangi organda ne kadar yağlanma olduğunun belirlenmesi mümkün değildir.

Ancak göbek deliği referans noktası alınarak ve bel kısmından ölçülerek, göbek çevrensinde oluşan yağlanma hakkında az çok tahmin yürütülebiliyor.

Kadınlarda 89 cm veya daha fazlası iç organların yağlanmasına işaret olabilir. Erkeklerde ise 101 cm veya daha fazlası yine iç organların yağlanmasına işaret olabilir.

Göbek bölgesindeki yağlanmayı azaltmak için uzmanlar tarafından tavsiye edilen besinler bulunuyor.