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        Haberler Sağlık İç organları dışarıda doğan bebek yaşama tutundu - Haberler | Sağlık Haberleri

        İç organları dışarıda doğan bebek yaşama tutundu

        İzmir'de karın duvarı kapanmadığı için 34 haftalıkken bağırsağı ve karaciğeri vücudunun dışında dünyaya gelen Deniz Kaan bebek, ailesinin kararlılığı ve doktorların mücadelesi sayesinde sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 09:19 Güncelleme: 04.08.2025 - 09:19
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        İç organları dışarıda doğan bebek yaşama tutundu
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        Burdur'da yaşayan Serkan Kurnaz'ın eşi Bilge Kaplan Kurnaz'ın hamileliğinin 11. haftasında yapılan kontrollerinde bebeğe omfalosel (bebeğin gelişimi sırasında bağırsak, karaciğer, mesane, mide gibi organlarının karın duvarının dışında gelişmesi) tanısı konuldu.

        Tanı sonrası bazı doktorlar, bebeğin yaşama şansının düşük olduğunu belirterek, gebeliğin sonlandırılmasını önerdi ancak anne ve baba, bu zorlu sürece rağmen bebeklerini dünyaya getirme kararı aldı.

        Aile, bir yakınlarının tavsiyesiyle İzmir'deki Bazekol Çiğli Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Halil Gürsoy Pala'ya ulaştı.

        Bebeğin anne karnındaki gelişimi Doç. Dr. Pala ve Çocuk Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emre Divarcı tarafından takip edildi.

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        Doğumun ardından Deniz Kaan adı verilen bebeğin, Prof. Dr. Divarcı tarafından gerçekleştirilen 2 başarılı ameliyatla iç organları karın boşluğuna yerleştirildi.

        Aile, yaklaşık 1 aylık olan bebeklerini kucaklarına alıp evlerine dönecekleri günü bekliyor.

        Baba Serkan Kurnaz, rutin kontrollerde bebeklerinde nadir görülen bir rahatsızlık olduğunu öğrendiklerini söyledi.

        Hamilelik süresince eşiyle zor günler yaşadıklarını, şu anda ise oğullarının sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini dile getiren Kurnaz, şunları kaydetti: "İlk tanıyı koyan doktorumuz ilaçları bırakmamız gerektiğini söyledi. Sonra eşimle oturduk. Biz geç anne baba olan çiftlerdeniz. Evlilikten 10 yıl sonra bebeğimiz oldu. Dedik 'biz bebeğimizden vazgeçmeyeceğiz. İlaçlarını bırakmayacağız. Mücadele edeceğiz ve bu mücadelenin sonunda evladımıza kavuşacağız' diye yola çıktık. Şu an buna çok yaklaştık. Yoğun bakımdaki tedavi süreci devam ediyor ama çok yol katettik. Bunun için de çok mutluyuz. Benzer durumları yaşayan ailelere umut olsun istiyoruz."

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        "BU MUCİZENİN HİKAYESİ"

        Anne Bilge Kaplan Kurnaz ise hamilelik döneminde yaşadıkları zorlu süreci gözyaşları içerisinde anlattı.

        Hamileliğinin 11. haftasında doktorların "bebeğinizi aldırın" önerisiyle adeta dünyasının yıkıldığını ifade eden Kurnaz, şöyle konuştu: "Yol uzun ama sabır gerektiren bir süreç. Sevgiyle, sabırla, emin ellerde umuda yaklaşıyoruz. Yani çocuğumuza yaklaşıyoruz. Mutluyuz iyi ki vazgeçmedik. Kuvözde her gördüğümde bambaşka duygulara giriyorum. Şu an tek istediğim şey ona sarılmak, dokunabilmek. 31. gün oldu ama bir kere dokunamadık. Bir günlük tutuyoruz onun için. Bu süreci adım adım bilecek çünkü bu onun hikayesi. Bu mucizenin hikayesi. Bu güçlü bebeğin umutlu yolculuğu bence. Bebekler çok güçlü. Onlardan asla vazgeçmeyin. Siz dik durduğunuz sürece aşılmayacak bir yol yok. Yeter ki araştırın."

        Doç. Dr. Halil Gürsoy Pala ise omfaloselin anne karnında erken haftalarda ultrason muayenesiyle tespit edilebildiğini ve bebeğin herhangi bir genetik hastalık ve ek anormallik tespit edilmediği takdirde doğum sonrası etkin tedavi ile sağlığına kavuşabildiği söyledi.

        Bebekte anne karnında bu problemi tespit edildikten sonra, ayrıntılı testleri yaptıklarını anlatan Pala, "Daha sonra dikkatli bir şekilde gebelik takibini yapıp, doğumda omfalosel kesesine hiçbir zarar vermeden ameliyatın yapılacağı merkeze bebeğimizi sevk ettik" dedi.

        Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Emre Divarcı ise bebek doğduğunda karın ön duvarında 10 santimetrelik bir açıklığın bulunduğunu söyledi.

        Bebeğin 2 bin 100 gram doğduğunu anlatan Divarcı, "Doğum sonrası hastanemize geldi. 'Evreli onarım' dediğimiz iki ameliyat geçirdi. Karın duvarındaki defekt (doğumsal kusur) büyüktü bunu kapatmak için önce bir yama koyduk. Yamayı daralttıktan sonra ikinci ameliyatını yaptık. Şimdi karnı tamamen kapandı. Beslemeye başladık. Birkaç güne kadar da taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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