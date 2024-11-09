Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi çalışmalara başladı - Galatasaray Haberleri

        Icardi çalışmalara başladı

        Çapraz bağlarında yırtık ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro Icardi çalışmalara başladı. Dizinde ödem bulunan Arjantinli kriyoterapiye girdi

        Giriş: 09.11.2024 - 11:13 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Icardi çalışmalara başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, Tottenham galibiyetini sevincini Mauro Icardi’nin sakatlığı nedeniyle kutlayamadı.

        Müsabakanın 85. dakikasında kendini yere bırakan Icardi’ye önce buz tedavisi uygulandı; ardından stadı sekerek terk etti.

        MR sonuçlarına göre çapraz bağlarında yırtık ve menisküs hasarı tespit edilen Icardi sezonu kapadı.

        Ameliyat edilmesi gereken Arjantinli futbolcu, operasyon öncesi rehabilitasyon çalışmalarına başladı.

        Icardi’nin ameliyat edilebilmesi için önce dizinde sakatlık kaynaklı oluşan ödemin giderilmesi gerekiyor.

        REKLAM

        Icardi hücreleri yenileyebilmek adına ‘soğuk oda’ olarak bilinen ‘kriyoterapi’ tedavisine başladı.

        Sporcu sağlığı uzmanları, Icardi’nin tedavisinin 8 aylık süresinin bulunduğunu belirtiyor.

        Galatasaraylı yetkililer ise ağrı eşiği çok yüksek olan Icardi’nin sezonun son maçlarına yetişeceği inancında.

        Arjantinli futbolcu geçen sezonun neredeyse tamamını iğne vurularak oynamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"