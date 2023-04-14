Gelecek sezon Galatasaray'da devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruya da yanıt veren Arjantinli yıldız, "Biz geldiğimizde, bir sezonu bitirelim sonra konuşalım diye anlaşmıştık. Sezon sonunda yönetimle oturup konuşacağız." dedi.