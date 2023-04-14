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Icardi, Galatasaray formasıyla ilki başardı!

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 6-0 kazanılan Kayserispor maçına damga vurdu. Attığı 3 golle galibiyette başrol oynayan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile bir ilki başardı. Icardi maçın ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray'da devam edip etmeyeceği yönündeki soruya da cevap verdi.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Icardi, Galatasaray formasıyla ilki başardı!

    Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi hat-trick yaptı. 
  • Icardi, Galatasaray formasıyla ilki başardı!

    Müsabakanın 18. dakikasında defansın arkasına sarkan Icardi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 
  • Icardi, Galatasaray formasıyla ilki başardı!

    Başarılı futbolcu, 42. dakika ve 45+12. dakikalarda da penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
  • Icardi, Galatasaray formasıyla ilki başardı!

    Yıldız futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk kez hat-trick yaptı.
  • Icardi, Galatasaray formasıyla ilki başardı!

    30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’deki gol sayısını da 12’ye çıkardı.
  • Icardi, Galatasaray formasıyla ilki başardı!

    Türkiye Kupası’nda 1 gol atan Arjantinli futbolcunun bu sezon 13 golü bulunuyor.
  • Icardi, Galatasaray formasıyla ilki başardı!

    Müsabakaya 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.
  • Icardi, Galatasaray formasıyla ilki başardı!

    Icardi ayrıca 24'te 24 isabetle Kayserispor maçını pas hatası yapmadan tamamladı.
  • Icardi, Galatasaray formasıyla ilki başardı!

    SÖZLEŞME SORUSUNA CEVAP!

    Maçın ardından yayımcı kuruluşa açıklamalarda bulunan Icardi, performansı hakkında, "Galatasaray formasıyla ilk defa hat-trick yaptım. Takımın, kupadan elendikten sonra reaksiyon göstermesi önemliydi. O yüzden bugün ekstra mutluyum." ifadesini kullandı
  • Icardi, Galatasaray formasıyla ilki başardı!

    Gelecek sezon Galatasaray'da devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruya da yanıt veren Arjantinli yıldız, "Biz geldiğimizde, bir sezonu bitirelim sonra konuşalım diye anlaşmıştık. Sezon sonunda yönetimle oturup konuşacağız." dedi.

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