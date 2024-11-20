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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'nin ameliyatı için rota Türkiye'ye döndü! - Galatasaray Haberleri

        Icardi'nin ameliyatı için rota Türkiye'ye döndü!

        Icardi'nin ameliyatı için rota İtalya'dan Türkiye'ye döndü... Arjantinli golcünün özel hayatındaki süreçler ibreyi Türkiye'ye kırdı.

        Giriş: 20.11.2024 - 09:55 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:55
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        Ameliyat için rota Türkiye'ye döndü!
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        Tottenham müsabakasında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi’nin ameliyatı için rota Türkiye’ye döndü…

        Arjantinli golcü daha önce İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan bir özel klinik ile görüşmüştü. Ameliyat sonrasındaki rehabilitasyon ve fizyoterapi süresini de aynı klinikle Roma’da geçirmeyi planlayan Icardi için ibre artık Türkiye’den yana.

        Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan Icardi bir ayağının Türkiye’de bulunmasını istiyor.

        Wanda Nara ve Icardi’nin yaşadığı son ortak konutun İstanbul’da olması nedeniyle bu davalaların Türkiye’de görülme ihtimali yüksek. Ayrıca Arjantinli golcünün avukatı da çocukların velayeti için sürecin İstanbul’da yaşanmasının Icardi’nin lehine olduğunu düşünüyor.

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        Çocuklarını yanına almak ve evinin kapılarını dış dünyaya kapamak isteyen Icardi, Türkiye’de huzurlu bir düzen kurma niyetinde. Arjantinli golcünün hafta sonuna doğru Türkiye’ye gelmesi ve ameliyat yeri ile günü için Yener İnce ile bir karar vermesi bekleniyor.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Icardi’nin ameliyatı için TRT Spor’da katıldığı canlı yayında açıklama yapmış ve “Icardi ameliyatını Türkiye'de olacak galiba. Burada çok iyi şekilde yapılıyor, rehabilitasyon da önemli. Yener hoca iletişim halinde. Haftaya belli olacak” demişti.

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