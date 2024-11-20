Tottenham müsabakasında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi’nin ameliyatı için rota Türkiye’ye döndü…

Arjantinli golcü daha önce İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan bir özel klinik ile görüşmüştü. Ameliyat sonrasındaki rehabilitasyon ve fizyoterapi süresini de aynı klinikle Roma’da geçirmeyi planlayan Icardi için ibre artık Türkiye’den yana.

Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan Icardi bir ayağının Türkiye’de bulunmasını istiyor. Wanda Nara ve Icardi’nin yaşadığı son ortak konutun İstanbul’da olması nedeniyle bu davalaların Türkiye’de görülme ihtimali yüksek. Ayrıca Arjantinli golcünün avukatı da çocukların velayeti için sürecin İstanbul’da yaşanmasının Icardi’nin lehine olduğunu düşünüyor. REKLAM

Çocuklarını yanına almak ve evinin kapılarını dış dünyaya kapamak isteyen Icardi, Türkiye’de huzurlu bir düzen kurma niyetinde. Arjantinli golcünün hafta sonuna doğru Türkiye’ye gelmesi ve ameliyat yeri ile günü için Yener İnce ile bir karar vermesi bekleniyor.