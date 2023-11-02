Icardi ve Wanda Nara'nın o anları gündem oldu! Sevenlerinden beğeni yağdı!

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Hastalığıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wanda Nara, "Lösemiyim. İlk başlarda 'şu hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum." demişti.