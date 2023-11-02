Icardi ve Wanda Nara'nın o anları gündem oldu! Sevenlerinden beğeni yağdı!
Mauro Icardi'nin klip çekimi için hazırlanan eşi Wanda Nara'ya yardımcı olmaya çalıştığı anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. İkilinin komik anlarına sevenlerinden beğeni yağdı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından lösemi olduğunu açıklayan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, son olarak Galatasaray'ın yıldız ismiyle çekildiği eğlenceli anlarını sevenlerine sundu.
Wanda Nara'nın katıldığı bir klip çekiminde Galatasaray'ın gözdesi Mauro Icardi'de yer aldı. Eşini yalnız bırakmayan yıldız futbolcunun kıyafet giyimi sırasında Wanda Nara'ya yardım ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Prova odasında Wanda Nara'nın giyinmesine yardım eden Icardi'nin o görüntüleri büyük beğeni topladı.
Hastalığıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wanda Nara, "Lösemiyim. İlk başlarda 'şu hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum." demişti.
İşte Icardi ve Wanda Nara'nın o anları...