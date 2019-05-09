ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin hakim ortağı olan ICBC Grubu; dünyanın 42 ülkesinde, yaklaşık 17.000 şubesiyle, 496 milyon bireysel ve 5 milyon kurumsal müşteriye hizmet vermektedir. Dünyanın en büyük bankası unvanına sahip olan kuruluş, aynı zamanda dünyanın en büyük şirketleri arasında yer almaktadır. ICBC, 22 Mayıs 2015 tarihinde Tekstilbank'a ait hisselerin %75,5'lik kısmını satın almasının ardından Türkiye pazarına girmiştir. 23 Kasım 2015 tarihinde bankanın ismi ICBC Turkey Bank A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

ICBC NE DEMEK?

Türkiye'de hizmet veren bankalar arasında yer alan ICBC'nin açılımı Industrial and Commercial Bank of China'dır. Banka isminin Türkçe karşılığı ise Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'dır. Toplam varlıklar ve piyasa değerine göre dünyanın en büyük bankası olan ICBC, Çin'deki dört devlet bankasından biri olarak 1 Ocak 1984'te kurulmuştur.

ICBC BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

ICBC Bank'ta mesai hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Banka şubeleri, 1 saatlik yemek ve dinlenme molasının ardından öğlen 13.30’da mesaiye başlar. Kapanış saati 17.00 olan ICBC, hafta sonları bayram ve resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

ICBC ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ICBC'nin Genel Müdürlük binası, Maslak Mah. Dereboyu 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde bulunmaktadır. ICBC Genel Müdürlüğüne, 0212 335 5335 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 328 1328 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

ICBC müşteri hizmetlerine ise 444 00 50 numarasını tuşlayarak ulaşabilirsiniz.