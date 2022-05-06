ICBC Turkey’den 'Yılın Finansman İşlemi'

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ICBC Turkey’nin Haziran 2021’de koordine ettiği ve Türkiye’nin ilk RMB Sendikasyonu olan “Denizbank 2021 RMB Sendikasyonu”, dünya çapındaki en değerli finans kurumlarını değerlendiren The Banker Dergisi tarafından "Avrupa'da Yılın Finansman İşlemi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yapılan açıklamaya göre, en büyük 5 küresel ödeme para birimi arasında olan Çin'in resmi para birimi RMB (Ren Min Bi) dilimi içeren ilk Türk banka sendikasyonunun gerçekleştirilmesiyle ICBC Turkey, Çin ile Türkiye arasındaki ithalat ve ihracat işlemlerinde RMB'nin takas hacminin artmasına ve Türkiye'deki fonlama kaynaklarının çeşitlenmesine katkı sağladı.

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, konuyla ilgili olarak, "Türkiye’deki tüm kurumların farklı coğrafyalarda çözüm ortağı olmak ve dış ticaret finansmanı ihtiyaçlarına destek olmak en önemli hedeflerimiz arasında. ICBC Turkey olarak, Türkiye’nin yerli ve küresel oyuncularının sendikasyon kredileri ve yatırım fırsatları da dâhil olmak üzere, yüksek değerli işlemlerde başarıyla yer almak bize güç veriyor. Önümüzdeki yıllarda da proje finansmanında birincil hedefimiz, Çin ile Türkiye arasında daha güçlü ticari, ekonomik ve kültürel bağların kurulmasına yönelik çalışmalar yürütmektir. Bu iki ülkenin ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.