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        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD'la değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD'la değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile 'Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 23:14 Güncelleme: 18.11.2023 - 23:14
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        Bakan Yerlikaya'dan AFAD'la değerlendirme toplantısı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımızda (AFAD) Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız ve birim yöneticilerimizle birlikte 'Değerlendirme Toplantımızı' gerçekleştirdik. #BizimİçinVarAFAD" dedi.

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        #Ali Yerlikaya
        #haberler
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