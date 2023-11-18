İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD'la değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile 'Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirdi
Giriş: 18.11.2023 - 23:14 Güncelleme: 18.11.2023 - 23:14
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımızda (AFAD) Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız ve birim yöneticilerimizle birlikte 'Değerlendirme Toplantımızı' gerçekleştirdik. #BizimİçinVarAFAD" dedi.