        İçişleri Bakanı Çiftçi'den yaralı polise 'Geçmiş olsun' telefonu

        İçişleri Bakanı Çiftçi'den yaralı polise 'Geçmiş olsun' telefonu

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısında yaralanan komiser Burak Tolga Atik'le telefonda görüştü.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 20:33 Güncelleme:
        Yaralı polise 'Geçmiş olsun' telefonu

        İçişleri Bakanı Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den, İstanbul Valisi Davut Gül'ün ziyareti vesilesiyle İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen menfur saldırıda yaralanan ve iki gündür tedavisi devam eden komiser Burak Tolga Atik'le görüntülü görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirtti.

        Görevleri başında saldırıya maruz kalan emniyet mensuplarının, milletin huzuru, devletin bekası ve kamu düzeninin temini için büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yaptığını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Şunu açıkça ifade etmek isterim ki devletimiz tüm imkanlarıyla kahraman polislerimizin yanındadır. Bu alçak saldırılar, güvenlik güçlerimizin kararlılığını asla zayıflatamayacaktır. Yaralanan polislerimize acil şifalar diliyor, görevleri başındaki tüm emniyet mensuplarımıza üstün başarılar temenni ediyorum. Rabbim, kahraman polislerimizi korusun, ayaklarına taş değdirmesin."

        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri: Bakan Şimşek: "Şokları yönetme kapasitemiz güçlü", İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor..."ŞOKLARI YÖNETME KAPASİTEMİZ GÜÇLÜ"Bugün önemli bir canlı yayın vardı... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT – Habertürk ortak canlı yayınına katıldı. Savaş gündemine ilişkin, "Şokları yönetme kapasitemiz güçlü" di...
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?