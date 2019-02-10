İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada " FETÖ'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz. Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede." dedi.



Öte yandan "HDP, bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir." diyen İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: Şimdi 'Apo' içeride diye, güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir.