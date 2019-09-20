İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak ve vatandaşların kolluk hizmetleriyle ilgili öneri, istek ve şikayetlerini iletebilmesi amacıyla kurulan Kolluk Gözetim Komisyonu üyeleri, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Avni Çakır, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Prof. Dr. Mahmut Koca ve Avukat İsmail Gazel'i makamında kabul etti.

Soylu, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, komisyonun, hem hukuk sistemi hem de işleyiş açısından yeni, önemli ve gerekli bir adım olduğunu söyledi.

Komisyonun kurulmasının özellikle gerek temel hak ve hürriyetlerin gerek vatandaşın aldığı hizmet kalitesinin artması açısından önemli olduğunu belirten Soylu, "Bazı konularda ortaya çıkan şikayetlerin ve değerlendirmelerin, özellikle birçok kurum tarafından oluşturulan Kolluk Gözetim Komisyonu'nda değerlendirmeye tabi tutuluyor olması, hem bizim açımızdan hem de içinde bulunduğumuz iklim açısından çok kıymetli bir adım." ifadelerini kullandı.

Bu durumun, vatandaş ve kurumlar açısından faydalı olan taraflarının olduğunu aktaran Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin uluslararası alanda bazen karşı karşıya kaldığı temelsiz birtakım iddialar çerçevesinde de önemli bir yaklaşım ve adım olduğunu düşünüyorum. Modern yaklaşım içeren bir adımda bizim arzumuz çok etkin bir şekilde çalışması ve özellikle Kolluk Gözetim Komisyonu'nun birtakım ilkeler ve rehberlikler çerçevesinde atacağı adımın kolluğumuza ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum."

KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU'NUN İLK TOPLANTISI YAPILDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında, Kolluk Gözetim Komisyonu'nun ilk toplantısı yapıldı.

Bakan Yardımcısı İnce başkanlığında, Bakanlıktaki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Kolluk Gözetim Komisyonu üyeleri; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Avni Çakır, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Prof. Dr. Mahmut Koca, Avukat İsmail Gazel katıldı.

Toplantıda, komisyon hakkında üyeler tarafından bilgilendirme yapıldı. Toplantıda ayrıca komisyona yapılacak başvurular için başvuru formu ile tutanakların hazırlanması ve valilik, kaymakamlık ile kolluk birimlerinde "Kolluk Şikayet Büroları"nın oluşturulması konuları görüşüldü.

KOMİSYON AYDA EN AZ BİR DEFA TOPLANACAK

Kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak ve vatandaşların kolluk hizmetleriyle ilgili öneri, istek ve şikayetlerini iletebilmesi amacıyla kurulan Kolluk Gözetim Komisyonu, bağımsız görev yapacak, kararlarında hiçbir organ, makam veya kişi, emir ve talimat veremeyecek.

Kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra kolluk şikayet sisteminin işleyişine dair ilkeleri belirleyecek komisyon, kolluk görevlileri hakkında gerektiğinde yetkili merciler tarafından haklarında disiplin soruşturması yapılmasını isteyebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak çalışmalarına başlayan komisyon, ayda en az bir defa toplanacak.