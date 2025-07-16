İçişleri Bakanlığı'ndan 9 il için 'sağanak' uyarısı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 16 Temmuz 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle; 9 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir.

Bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzincan ve Ardahan illeri, Erzurum'un kuzeyi) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenmektedir. Bugün 15.00 - 20.00 saatleri arasında Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.