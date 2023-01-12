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İçişleri Bakanlığı'ndan Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt

İçişleri Bakanlığı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddia ettiği "Emin Şen"in devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt
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HABERTURK.COM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Emin Şen'in bazı Twitter hesaplarını nasıl kontrol ettiğini anlattı.

Özel'in açıklama yaptığı sırada İçişleri Bakanlığı ise Emin Şen'in bakanlık çalışanı olmadığını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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