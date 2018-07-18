İçişleri Bakanlığı 1117 perasonel alımı için başvuruları almaya devam ediyor. Başvuruların ardından sözlü sınav gerçekleştirilecek ve istihdam edilecek personeller belirlenecek. Bakanlık personelleri taşra teşkilatı, Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edecek. İçişleri Bakanlığı personel alımı için başvurular ne zaman sona erecek? Sınava başvuru şartları neler? İstihdame edilceke personelin maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
2- En az ön lisans mezunu olmak,
3- 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)
4- ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP(3), Ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü esas alınmak suretiyle yapılacak olan başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak.
5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde yaptığı duyuruda, sözleşmeli personel alımına adayların nasıl başvuru yapacaklarını da açıkladı.
1- Adaylar bu formu elektronik ortamda doldururken “Tamam” butonuna basmadan önce bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark ederlerse 20 TEMMUZ 2018 tarihi saat: 17.30’a kadar “İptal” butonuna basarak İş Talep Formunu yeniden güncelleyebileceklerdir.
2- Başvuruda bulunan adaylar, müracaat tarihleri arasında bu formun çıktısını alacaklardır. Giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, İş Talep Formunun çıktısı ile ilanda belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini en geç 31 TEMMUZ 2018 tarihi mesai bitimine kadar bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edeceklerdir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
3- Sınav başvuru belgeleri teslim edilirken Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun kaydedilmiş flash belleği ve/veya CD’si ile Nüfus Cüzdanı ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını adayların yanlarında bulundurmaları zorunludur.
4- Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesine göre, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bir yıllık bekleme süresini tamamlamadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır.
5- Giriş(sözlü) sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6- Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.
7- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş(sözlü) sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; Giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET
|
UNVANI
|
SAYISI
|
BRÜT ÜCRET
|
Büro Personeli
|
1117
|
2,439 TL
|
* Yukarıda belirtilen sözleşmeli büro personeli brüt ücretleri 2018 yılına aittir. Her yıl için
memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacaktır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJANI
|
|
ÖĞRENİM DÜZEYİ
|
657-4/B MADDESİNE GÖRE
|
İLİ
|
LİSANS
(4 YILLIK)
|
ÖN LİSANS
(2 YILLIK)
|
SÖZLEŞMELİ
POZİSYON SAYISI
|
ADANA
|
-
|
8
|
8
|
ADIYAMAN
|
1
|
3
|
4
|
AFYONKARAHİSAR
|
-
|
8
|
8
|
AĞRI
|
-
|
5
|
5
|
AKSARAY
|
1
|
3
|
4
|
AMASYA
|
-
|
4
|
4
|
ANKARA
|
10
|
50
|
60
|
ANTALYA
|
5
|
30
|
35
|
ARDAHAN
|
-
|
4
|
4
|
ARTVİN
|
1
|
6
|
7
|
AYDIN
|
2
|
7
|
9
|
BALIKESİR
|
3
|
10
|
13
|
BARTIN
|
1
|
2
|
3
|
BATMAN
|
1
|
12
|
13
|
BAYBURT
|
-
|
1
|
1
|
BİLECİK
|
-
|
3
|
3
|
BİNGÖL
|
1
|
5
|
6
|
BİTLİS
|
1
|
5
|
6
|
BOLU
|
-
|
2
|
2
|
BURDUR
|
-
|
2
|
2
|
BURSA
|
8
|
32
|
40
|
ÇANAKKALE
|
-
|
5
|
5
|
ÇANKIRI
|
1
|
2
|
3
|
ÇORUM
|
-
|
8
|
8
|
DENİZLİ
|
3
|
10
|
13
|
DİYARBAKIR
|
5
|
20
|
25
|
DÜZCE
|
-
|
3
|
3
|
EDİRNE
|
-
|
10
|
10
|
ELAZIĞ
|
-
|
3
|
3
|
ERZİNCAN
|
-
|
3
|
3
|
ERZURUM
|
4
|
11
|
15
|
ESKİŞEHİR
|
-
|
8
|
8
|
GAZİANTEP
|
5
|
33
|
38
|
GİRESUN
|
-
|
5
|
5
|
GÜMÜŞHANE
|
-
|
5
|
5
|
HAKKARİ
|
3
|
3
|
6
|
HATAY
|
6
|
14
|
20
|
IĞDIR
|
-
|
4
|
4
|
ISPARTA
|
1
|
4
|
5
|
İSTANBUL
|
20
|
175
|
195
|
İZMİR
|
8
|
56
|
64
|
KAHRAMANMARAŞ
|
2
|
12
|
14
|
KARABÜK
|
-
|
2
|
2
|
KARAMAN
|
1
|
2
|
3
|
KARS
|
-
|
3
|
3
|
KASTAMONU
|
-
|
7
|
7
|
KAYSERİ
|
2
|
12
|
14
|
KIRIKKALE
|
1
|
2
|
3
|
KIRKLARELİ
|
3
|
12
|
15
|
KIRŞEHİR
|
-
|
2
|
2
|
KİLİS
|
-
|
5
|
5
|
KOCAELİ
|
4
|
27
|
31
|
KONYA
|
6
|
23
|
29
|
KÜTAHYA
|
-
|
3
|
3
|
MALATYA
|
2
|
3
|
5
|
MANİSA
|
2
|
8
|
10
|
MARDİN
|
3
|
9
|
12
|
MERSİN
|
6
|
22
|
28
|
MUĞLA
|
1
|
9
|
10
|
MUŞ
|
-
|
3
|
3
|
NEVŞEHİR
|
-
|
2
|
2
|
NİĞDE
|
-
|
4
|
4
|
ORDU
|
2
|
8
|
10
|
OSMANİYE
|
-
|
3
|
3
|
RİZE
|
-
|
6
|
6
|
SAKARYA
|
2
|
19
|
21
|
SAMSUN
|
1
|
9
|
10
|
SİİRT
|
2
|
3
|
5
|
SİNOP
|
2
|
2
|
4
|
SİVAS
|
2
|
12
|
14
|
ŞANLIURFA
|
5
|
41
|
46
|
ŞIRNAK
|
2
|
12
|
14
|
TEKİRDAĞ
|
2
|
8
|
10
|
TOKAT
|
1
|
9
|
10
|
TRABZON
|
1
|
19
|
20
|
TUNCELİ
|
3
|
7
|
10
|
UŞAK
|
-
|
6
|
6
|
VAN
|
10
|
27
|
37
|
YALOVA
|
1
|
3
|
4
|
YOZGAT
|
-
|
2
|
2
|
ZONGULDAK
|
-
|
5
|
5
|
TOPLAM
|
160
|
957
|
1117
Ek-2
|
SIRA NO
|
İLLER
|
BÖLGESEL GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV YERİ
|
1. grup
|
Amasya, Ankara, Bilecik, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Tokat, Yozgat
|
ANKARA
|
2. grup
|
Bartın, Bolu, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak
|
İSTANBUL
|
3. grup
|
Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak
|
İZMİR
|
4. grup
|
Adana, Aksaray, Antalya, Burdur, Gaziantep, Hatay, Isparta, Karaman, Kilis, Konya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye
|
ANTALYA
|
5. grup
|
Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize,
Samsun, Sinop, Trabzon
|
TRABZON
|
6. grup
|
Adıyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak
|
DİYARBAKIR
|
7. grup
|
Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş, Sivas, Tunceli, Van
|
ERZURUM
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