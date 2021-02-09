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İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı!

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru işlemlerinin ardından bakanlık başvuru koşullarını taşıyan adaylardan oluşan bir liste yayınladı. Başvuru işlemleri kabul edilen adaylar sınava girecek, sınavda başarılı olanlar ilgili pozisyonlarda göreve başlayacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yayınlanan listede ismi olan adayların 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında sms ve e- posta adreslerini takip etmeleri gerektiği belirtildi

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı!

İçişleri Bakanlığı 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında personel alımı başvurularını almıştı. İçişleri Bakanlığı personel alımında, sözlü sınav giriş yerleri açıklandı. İçişleri Bakanlığı personel alımında sıra sınav sürecine geldi. İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ LİSTESİ İÇİN TIKLA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada: "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen pozisyonlara başvuruda bulunan adaylardan; her il ve pozisyon unvanı için 2020 yılı KPSS puan türüne göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adaya ait il ve unvan bazlı listeler öğrenim durumuna göre (Lisans, Ön Lisans ve Lise) aşağıda yayımlanmaktadır." denildi.

KPSS puan türüne göre ilan edilen pozisyon sayılarının 5 katı aday arasına giren en son aday ile aynı puana sahip aday/adaylar da listeye dâhil edilmiştir.

Yayımlanan bu listelerde yer alan adaylara ait tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu sınav komisyonlarınca başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında incelenecek olup, başvuru şartlarından herhangi birini veya birkaçını taşımayan adaylara başvurularının reddedildiği İş Talep Formunda beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS olarak, mail adreslerine de e- posta olarak bildirilecektir. Bu nedenle adayların belirtilen tarihler arasında sms ve e- posta adreslerini takip etmeleri gerekmektedir.

Başvurusunun bu aşamada reddedildiğini öğrenen aday/adayların itiraz için en geç iki gün içerisinde (mesai saatleri içinde); Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonu seçenler Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonu seçenler ise tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu valilik il yazı işleri müdürlüğüne itiraz edilen hususların belgelendirilmesi kaydıyla başvurmaları gerekmektedir.

Belirtilen itiraz süresi içerisinde itiraza neden olan bilgi /belgeyi ibraz etmeyen/edemeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, bu nedenle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Süreç tamamlandıktan sonra başvurusu kabul edilen adaylara ait her il ve pozisyon unvanı için KPSS puan türüne göre giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler ile günlü katılım listeleri Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, ilanda belirtilen Ek-2 tabloda yer alan Bölgesel Sınav Merkezlerinin valilik internet sitelerinde de aynı tarihte yayımlanacaktır.

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