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İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu daha teslim oldu

Terör örgütünde çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PKK terör örgütünden 3 teröristin ikna edilerek teslim olduğu bildirildi

İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu daha teslim oldu
3 terörist daha teslim oldu
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DHA

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2005 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak´ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 98´e yükseldi.

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