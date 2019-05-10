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İçişleri Bakanlığın'dan oyunlu trafik kuralı anlatımı

İHA

İçişleri Bakanlığı, bilgisayar oyunu görüntüleri ile trafikte yaya geçidi kurallarının anlatıldığı bir video paylaştı

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından bir bilgisayar oyunu üzerinde yaya geçidi kurallarının anlatıldığı simülasyona ait bir video paylaştı.

“Yaya geçidinde; Işık varsa ışığa uyulur. Hem ışık hem polis varsa polise uyulur. Işıksız yaya veya okul geçidinde, yaya yola adım attığında sürücü durmak zorundadır” notu düşülerek paylaşılan videoda söz konusu kurallar, bilgisayar oyunu üzerinde gösterildi.

İHA'nın haberine göre; paylaşımda, “Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın” ifadeleri de yer aldı.

 

 

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