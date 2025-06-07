İclal Aydın 'aşk' paylaşımı

İclal Aydın ve 'Bunu Sen Oku' kitabının çizimlerini yapan heykeltıraş Ozan Ünal'ın yaptıkları karşılıklı paylaşımları, aşk dedikodularına beraberinde getirdi.

İclal Aydın, 5 Ekim 2022'de Ozan Ünal (sağda) ile yeni kitabı için bir araya gelmişti. Aydın, evinin önüne gelen kumruların videosunu Ozan Ünal'ı etiketleyerek paylaşan Aydın; "Her akşam üzeri mutfak penceremizde, her sabah arka bahçe çitlerinde hep ve daima birlikteler… İyi bayramlar, sevgiler #ikikişilikbirdünya" mesajını yayınladı.