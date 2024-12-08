İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!
Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda yaptığı duyuruda 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı yapılacağını açıklamıştı. İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı, 7 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından düzenlenen yazılı sınav, Ankara-Çankaya ve Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapıldı. Peki, ÖSYM İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Adalet Bakanlığı 300 personel alımı sınav sonuç tarihi…
Adalet Bakanlığı, açıktan alım suretiyle yazılı ve sözlü sınavla 300 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacağını duyurmuştu. İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı’nın yazılı aşaması, 7 Aralık Cumartesi günü tamamlandı. Sınavı geride bırakan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarih için araştırmalara başladı. Peki, ÖSYM 2024 İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Adalet Bakanlığı 300 personel alımı yazılı sınav sonuç tarihi…
ADALET BAKANLIĞI 300 PERSONEL ALIMI İÇİN YAZILI SINAV AŞAMASI TAMAMLANDI
Adalet Bakanlığı’na yazılı ve sözlü sınavlarla açıktan 300 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alınacağı bildirilmişti.
Söz konusu alım için düzenlenen yazılı sınav, 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapıldı.
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimi ile İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuç tarihi belli oldu.
Takvime göre, İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları 27 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, yazılı sınav sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının (300) bir katı fazlası (600) aday Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanır.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da (600 üncü aday ile aynı puanı alan diğer adaylar) sözlü sınava çağrılacak. Adayın başarı sırası da sınav sonuç belgesinde yer alacak.
Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız. Sözlü sınav tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzeri puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacak.