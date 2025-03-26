İdari izin özel sektörü kapsar mı? Ramazan Bayramı idari izni kimleri kapsıyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrasındaki üç günün kamu çalışanları için idari izin kapsamına alındığını duyurdu. Bu karar, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını sağlarken, özel sektörde çalışan milyonlarca kişi tarafından "İdari izin özel sektörü kapsar mı? Ramazan Bayramı idari izni kimleri kapsıyor?" soruları gündeme geldi. İşte merak edilenler...
Ramazan Bayramı tatili, kamu çalışanları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla 9 güne uzatıldı. Kamu kurumlarında görev yapanların yanında özel sektör çalışanları da şimdi idari izin hakkında merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Bu kapsamda, "İdari izin nedir, kimleri kapsar?" soruları gündeme geldi. İşte detaylar...
BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı.
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. İşte konuya ilişkin yaptığı açıklama:
"Biliyorsunuz, gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Yani 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak."
İDARİ İZİN NEDİR?
İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür ve idari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kamu kurumu tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma gününün tatil edilmesidir. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Bu tatil, kanuni tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.