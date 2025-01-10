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        Haberler Dünya İddia: Olaf Scholz Ukrayna'ya yardım paketine izin vermedi | Dış Haberler

        İddia: Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Ukrayna'ya yapılacak yardım paketine izin vermedi

        Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un önerisiyle gündeme gelen Ukrayna'ya yeni yardım paketi Almanya Şansölyesi Olaf Scholz tarafından reddedildi. İddia Alman Spiegel Dergisinden geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 00:57 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:57
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        İddia: Olaf Scholz Ukrayna'ya yardım paketine izin vermedi
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        Spiegel dergisinin haberinde, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, 23 Şubat'taki genel seçimler öncesinde Ukrayna'ya acil ihtiyaç duyulan ilave silah teslimatı için yaklaşık 3 milyar avroluk ek bütçeyi harekete geçirmek istediği belirtildi.

        Haberde, Başbakan Scholz'un seçim öncesi ek askeri yardım planlarına sıcak bakmadığı ifade edildi.

        Öte yandan, haberde Sosyal Demokrat Parti (SPD) çevrelerinde Başbakan Scholz'un seçim kampanyasında Ukrayna'ya başka silah teslimatı duyurmak istemeyebileceği, çünkü bunun potansiyel SPD seçmenlerini uzaklaştırabileceği yönünde spekülasyonlar olduğu kaydedildi.

        Haberde, buna karşın Yeşiller partisinin silah harcamalarının artırılmasını talep ederek puan kazanmaya çalıştığı aktarıldı.

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