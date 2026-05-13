        Haberler Dünya İddia: Suudi Arabistan İran'a hava saldırısı gerçekleştirdi | Dış Haberler

        İddia: Suudi Arabistan İran'a hava saldırısı gerçekleştirdi

        Reuters Haber Ajansı, İran Savaşı'yla ilgili kritik bir haber yayınlayarak Suudi Arabistan'ın İran'a kamuoyuna duyurmadığı hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu saldırılar, Suudi Arabistan'ın İran'a doğrudan ilk saldırısı olarak kayıtlara geçti.

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 12:31 Güncelleme:
        ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta İran'ın Körfez'deki ABD üslerine saldırılar düzenlemesi, Körfez ülkelerini de çatışmanın içine çekti.

        Reuters'a konuşan iki ABD ve iki İranlı yetkili, Suudi Arabistan'ın misilleme olarak İran'a çok sayıda kamuoyuna duyurulmayan hava saldırısı düzenlediği bilgisini paylaştı.

        Suudi saldırıları, Riyad yönetiminin İran topraklarında doğrudan askeri harekat düzenlediği bilinen ilk örnek olarak kayda geçti. İki Batılı yetkili, Suudi Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırıların mart ayı sonlarında gerçekleştirildiği tahmin edildiğini söyledi. ​Yetkililerden biri, saldırıların "Suudi Arabistan'ın vurulmasına misilleme olarak yapılan karşılık saldırıları" olduğunu belirtti.

        Saldırıların hedefinin neresi olduğu ise bilinmiyor.

        ABD ile derin askeri bağları olan Suudi Arabistan, geleneksel olarak korunmak için ABD ordusuna güveniyordu, ancak 10 haftadır süren savaş, krallığı ABD'nin askeri şemsiyesini delip geçen saldırılara karşı savunmasız bıraktı.

