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        Haberler Televizyon İDDİALIYDI, ELENDİ | MasterChef kim elendi, dün akşam kim gitti? 26 Kasım 2023 Pazar MasterChef Türkiye elenen yarışmacı

        MasterChef'te dün akşam kim elendi? 26 Kasım 2023 MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta potaya giren yarışmacılardan biri hayallerine ve büyük ödüle veda etti. MasterChef'te elenen yarışmacı şeflerin oylarıyla gecenin sonunda belli oldu. Bu bağlamda izleyicilerin gözleri "MasterChef kim elendi?" sorusuna çevrildi. İşte, 26 Kasım 2023 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:58
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        MasterChef Türkiye'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Mavi takımda Cemre hariç tüm takım yarışmacılarının eleme potasında olduğu bu haftada Kırmızı takımdan ise sadece Batuhan aday oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte, 26 Kasım 2023 MasterChef Türkiye'de elenen isim hakkında merak edilenler...

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından bu hafta yarışmaya veda eden isim Alican oldu.

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        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Dilara

        Alican

        Barbaros

        Hasan

        Esra

        Batuhan

        4

        MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'a geçtiğimiz hafta veda eden yarışmacı Ayaz olmuştu.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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