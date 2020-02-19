İdrar kaçırması nasıl önlenebilir?

İdrar kaçırma bir kadının yaşadığı en zor durumlardan biridir ve hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak idrar kaçırma tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. İdrar kaçırmanın bir çok nedeni bulunmaktadır.

Çok doğum yapma

İri bebek doğumu

Yaşlılık

Aşırı kilo

Kronik kabızlık hali

Şeker hastalığı,

Kronik hastalıklar,

Sinir sistemi hastalıkları

Pelvik kaslarının yetersiz kalması ve mesane kaslarının gevşemesi nedeniyle ortaya çıkabilir ve öksürme, hapşırma, ani kalkmalar, ağır kaldırma, yürüme gibi durumlarda ortaya çıkabilir.

İdrar kaçırma 4 şekilde ortaya çıkar:

Stres nedeni ile

Urge tipi

Miks tipi

Taşma tipi idrar kaçırma

İdrar kaçırma tipleri belirlendikten sonra tedavi uygulanır. Ameliyat ve ameliyat olmayan tedavi şekilleridir. Basit olan idrar kaçırmalar ilaçla tedavi edilebilmekteidr.

Ameliyatsız tedavi

Kegel egzersizleri: İdrar kanalındaki kasların çalıştırılmasını güçlendirmektir.

Biofeedback ve fonksiyonel elektriksel uyarılma: Pelvik kaslar ve sinirleri uyarılarak problar yoluyla güçlendirilir.

İlaçlar ile tedavi: Antikolinerjik türü ilaçlar ile urge tipi idrar kaçırmada etkilidir. İdrar torbasının uyarısını önleyerek fayda sağlar.

Östrojen krem kullanılma: Vagen yoluyla uygulanan hormon takviyesidir. Menopozdaki kadınlar için önerilir. Kas dokusunu ve kan akımını düzenler.

Temiz aralıklı katetrizasyon yöntemi: Taşma tipi idrar kaçırmada uygulana yöntemdir. Bir sonda ile idrar boşaltma işlemidir.

Ameliyat ile tedavi

Hastanın yaşı, durumu, sarkma seviyesi, kilosu ve kaçırma tipine göre uygulanmaktadır. İdrar ve mesane borusu altına bant şeklinde destek konarak yapılır. Ayrıca açık ameliyatlarda yapılmaktadır. Kısa süreli ameliyat uygulamasıdır. Bir saat içerisinde hasta düzelme yaşar.