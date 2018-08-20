3 | 6

Taşkan'ı, 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisindeki rol arkadaşı Alp Navruz ve annesi Serpil Özsavaner yalnız bırakmadı. Yeni yaşına girerken oyuncunun ilk dileği sağlık, mutluluk ve başarı oldu.